При этом для аграриев и представителей пищевого производства обязателен собственный взнос в размере до 50% от стоимости проекта, а для обычного бизнеса требования соинвестирования нет. Отмечается, что программы грантов для украинских предпринимателей действуют благодаря финансовой поддержке правительств Швейцарии и Великобритании.
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Условия выдачи грантов для аграрного сектора и пищевого производства
Этот грант от Датского совета по делам беженцев предполагает реализацию проектов малых и средних предприятий украинских аграрного сектора и пищевых производителей в рамках партнерства.
Партнерами грантовой программы могут стать частные предприниматели любых форм регистрации, объединения производителей сельскохозяйственной продукции, коммунальные предприятия и так далее.
Помощь от DRC предусматривает финансовую поддержку в размере до 20 тысяч долларов при условии обязательного собственного взноса партнера до 50% от общего бюджета проекта. Этот взнос может быть также в виде других собственных активов.
При этом главными идеями проектов, претендующих на участие в этой программе, должны быть:
- Увеличение доходов местного населения на территории, где заявитель осуществляет свою деятельность.
- Расширение бизнес-деятельности, вовлечение в производственно-сбытовые цепочки местного уязвимого населения, в частности ВПЛ. При этом создание новых рабочих мест необязательно для участия в программе.
- Прибыльность и жизнеспособная схема реализации проекта.
К слову, в качестве примеров проектов, которые могут быть реализованы по программе, DRC приводит:
- соинвестирование в пункт приема и хранения овощей, предусматривающий сотрудничество с предприятиями, владеющими оптовыми складскими помещениями и покупающими продукцию у местного населения;
- соинвестирование в проекты, упрощающие доступ местного населения к сельскохозяйственным услугам: сельхозтехнике, ветеринарным услугам, аграрным материалам и тому подобное.
Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.
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Гранты для малого, среднего и микробизнеса
Основной целью этой программы является создание новых, сохранение существующих и восстановление рабочих мест лиц, пострадавших в результате широкомасштабной войны. Поэтому этот грант предоставляется владельцам украинского бизнеса, которые имеют целью:
- переместить свой бизнес в более безопасные регионы Украины;
- восстановить поврежденные в результате боевых действий инфраструктуру и активы;
- переориентировать бизнес-деятельность для выхода на новые рынки сбыта.
По программе, бизнес может получить до 15 тысяч долларов, в зависимости от количества рабочих мест, которые планируется создать, а также от индивидуальных потребностей предприятия.
Помощь перечисляется на банковский счет в гривне, по актуальному на момент перечисления курсу. При этом главными критериями при рассмотрении заявок являются:
- опыт ведения бизнеса, который был рентабельным;
- наличие бизнес-плана и идеи реализации проекта;
- отсутствие юридических препятствий и нарушений действующего законодательства Украины при ведении бизнес-деятельности в условиях военного положения.
Подать заявку на участие в грантовой программе можно по ссылке.