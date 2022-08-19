При цьому для аграріїв та представників харчового виробництва обов'язковий власний внесок у розмірі до 50% від вартості проєкту, а для звичайного бізнесу вимоги співінвестування немає. Зазначається, що програми грантів для українських підприємців діють завдяки фінансовій підтримці урядів Швейцарії та Великої Британії.

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Умови видачі грантів для аграрного сектору та харчового виробництва

Цей грант від Данської ради у справах біженців передбачає реалізацію проєктів малих та середніх підприємств українських аграрного сектору та харчових виробників у межах партнерства.

Партнерами грантової програми можуть стати приватні підприємці будь-яких форм реєстрації, об'єднання виробників сільськогосподарської продукції, комунальні підприємства тощо.

Допомога від DRC передбачає фінансову підтримку розміром до 20 тисяч доларів при умові обов'язкового власного внеску партнера до 50% від загального бюджету проєкту. Цей внесок може бути також у вигляді інших власних активів.

При цьому головними ідеями проєктів, що претендують на участь у цій програмі, мають бути:

Збільшення прибутків місцевого населення на території, де заявник здійснює свою діяльність.

Розширення бізнес-діяльності, залучення у виробничо-збутові ланцюжки місцевого вразливого населення, зокрема ВПО . При цьому створення нових робочих місць не є обов'язковим для участі у програмі.

. При цьому створення нових робочих місць для участі у програмі. Прибутковість та життєздатна схема реалізації проєкту.

До слова, як приклади проєктів, які можуть бути реалізовані за програмою, DRC наводить:

співінвестування у пункт прийому та зберігання овочів, що передбачає співпрацю з підприємствами, що володіють оптовими складськими приміщеннями та купують продукцію у місцевого населення;

співінвестування у проєкти, які спрощують доступ місцевого населення до сільськогосподарських послуг: сільгосптехніки, ветеринарних послух, аграрних матеріалів тощо.

Подати заявку на участь у програмі можна за посиланням.

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Гранти для малого, середнього та мікробізнесу

Основною метою цієї програми є створення нових, збереження існуючих та відновлення робочих місць осіб, які постраждали унаслідок широкомасштабної війни. Тому цей грант надається власникам українського бізнесу, які мають на меті:

перемістити свій бізнес у більш безпечні регіони України;

відновити пошкоджені унаслідок бойових дій інфраструктуру та активи;

переорієнтувати бізнес-діяльність, щоб вийти на нові ринки збуту.

За програмою, бізнес може отримати до 15 тисяч доларів, залежно від кількості робочих місць, які планується створити, а також від індивідуальних потреб підприємства.

Допомога перераховується на банківський рахунок у гривні, за актуальним на момент перерахування курсом. При цьому, головними критеріями при розгляді заявок є:

досвід ведення бізнесу, що був рентабельний;

наявність бізнес-плану та ідеї реалізації проєкту;

відсутність юридичних перешкод та порушень чинного законодавства України під час ведення бізнес-діяльності в умовах воєнного стану.

Подати заявку на участь у грантовій програмі можна за посиланням.

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