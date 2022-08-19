При цьому для аграріїв та представників харчового виробництва обов'язковий власний внесок у розмірі до 50% від вартості проєкту, а для звичайного бізнесу вимоги співінвестування немає. Зазначається, що програми грантів для українських підприємців діють завдяки фінансовій підтримці урядів Швейцарії та Великої Британії.
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Умови видачі грантів для аграрного сектору та харчового виробництва
Цей грант від Данської ради у справах біженців передбачає реалізацію проєктів малих та середніх підприємств українських аграрного сектору та харчових виробників у межах партнерства.
Партнерами грантової програми можуть стати приватні підприємці будь-яких форм реєстрації, об'єднання виробників сільськогосподарської продукції, комунальні підприємства тощо.
Допомога від DRC передбачає фінансову підтримку розміром до 20 тисяч доларів при умові обов'язкового власного внеску партнера до 50% від загального бюджету проєкту. Цей внесок може бути також у вигляді інших власних активів.
При цьому головними ідеями проєктів, що претендують на участь у цій програмі, мають бути:
- Збільшення прибутків місцевого населення на території, де заявник здійснює свою діяльність.
- Розширення бізнес-діяльності, залучення у виробничо-збутові ланцюжки місцевого вразливого населення, зокрема ВПО. При цьому створення нових робочих місць не є обов'язковим для участі у програмі.
- Прибутковість та життєздатна схема реалізації проєкту.
До слова, як приклади проєктів, які можуть бути реалізовані за програмою, DRC наводить:
- співінвестування у пункт прийому та зберігання овочів, що передбачає співпрацю з підприємствами, що володіють оптовими складськими приміщеннями та купують продукцію у місцевого населення;
- співінвестування у проєкти, які спрощують доступ місцевого населення до сільськогосподарських послуг: сільгосптехніки, ветеринарних послух, аграрних матеріалів тощо.
Подати заявку на участь у програмі можна за посиланням.
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Гранти для малого, середнього та мікробізнесу
Основною метою цієї програми є створення нових, збереження існуючих та відновлення робочих місць осіб, які постраждали унаслідок широкомасштабної війни. Тому цей грант надається власникам українського бізнесу, які мають на меті:
- перемістити свій бізнес у більш безпечні регіони України;
- відновити пошкоджені унаслідок бойових дій інфраструктуру та активи;
- переорієнтувати бізнес-діяльність, щоб вийти на нові ринки збуту.
За програмою, бізнес може отримати до 15 тисяч доларів, залежно від кількості робочих місць, які планується створити, а також від індивідуальних потреб підприємства.
Допомога перераховується на банківський рахунок у гривні, за актуальним на момент перерахування курсом. При цьому, головними критеріями при розгляді заявок є:
- досвід ведення бізнесу, що був рентабельний;
- наявність бізнес-плану та ідеї реалізації проєкту;
- відсутність юридичних перешкод та порушень чинного законодавства України під час ведення бізнес-діяльності в умовах воєнного стану.
Подати заявку на участь у грантовій програмі можна за посиланням.