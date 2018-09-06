"Представительство ДНР" во Франции не будут закрывать: известна причина

Во французском городе Экс-ан-Прованс завершился суд, решение которого вызвало возмущение украинских дипломатов. В нем говорилось об отказе закрывать так называемое "представительство ДНР" в Марселе.

Об этом сообщила "Европейская правда".

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Посол Украины во Франции Олег Шамшур написал по этому поводу твит.

Глибоко розчарований рішенням суду щодо т.зв. Репрезентативного центру «ДНР» у Франції. Розраховуємо на його оскарження прокуратурою: діяльності «представництва» терористичної «ДНР» у Франції нарешті має бути покладено край — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 6 вересня 2018 р.

В посте посол выразил глубокое разочарование решением суда и надежду на его обжалование прокуратурой.

Деятельности "представительства" террористической "ДНР" во Франции наконец должен быть положен конец,

– написал дипломат.

К слову, во французском городе Марсель так называемое "представительство ДНР" открылось 25 сентября 2017 года, его зарегистрировали как общественное объединение, а это не требует предварительного разрешения.



Олег Шамшур



Глава так называемого "представительства" на своей странице в Facebook назвал решение "большой победой Донецкой народной республики" и подчеркнул, что, по его мнению, таким образом "французское правосудие" представительство ДНР "во Франции признает и подкрепляет".

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Впрочем, Франция неоднократно заявляла, что никогда не признавала так называемую "ДНР" и не имеет двусторонних контактов с псевдореспубликой.