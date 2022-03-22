Президент Украины подчеркнул, что полномасштабная война продолжается. Российские ракеты, авиация и артиллерия не прекращают убивать, передает 24 канал.

Читайте также Зеленский выступил в парламенте Италии: главные тезисы

Зеленский сравнил Мариуполь с Генуей

Он отметил, что некоторые украинские города почти полностью уничтожены. Например, Мариуполь. Город на берегу Азовского моря, в котором проживало около полумиллиона человек. Его он сравнил с итальянской Генуей.

И теперь там, в Мариуполе, ничего нет. Руины. Представьте полностью сожженную Геную. После трех недель полной блокады, бомбежек, обстрелов, которые не прекращаются ни мгновения. Разбитую Геную, из которой спасаются люди. Ваши прекрасные люди пешком, машинами, автобусами. Только бы дойти туда, где безопасно,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины призвал блокировать активы россиян, их недвижимость. В своей речи он попросил Италию перестать быть курортом для убийц. А также он напомнил, что Украина – Врата Европы. Поэтому наш народ делает все возможное для того, чтобы варвары не прошли дальше.

К теме – ночное обращение Зеленского за 21 марта – смотрите видео: