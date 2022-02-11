По словам Алексея Данилова, для Украины важны жизни граждан. Об этом секретарь СНБО заявил на брифинге после выездного заседания в Харькове, об этом информирует 24 канал.

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Россия распространяет фейк

Алексей Данилов отметил, что Россия начала войну на территории Украины и оккупировала наши земли. Сейчас же Кремль распространяет фейки о том, что Украина хочет забирать свои территории военным путем.

Секретарь СНБО объяснил, что Украина является ответственной за жизни гражданского населения Донбасса. В то же время силовое возвращение территории повлечет за собой большое количество жертв.

Если, не дай Бог, сегодня войска пойдут в наступление, представляете количество населения, которое может погибнуть при такой операции? Для нас человеческие жизни – самая высокая ценность,

– заявил Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что Крым и часть оккупированного Донбасса обязательно вернутся под контроль Украины. Это только вопрос времени.

Война на Донбассе: последние новости

Российские наемники продолжают цинично нарушать режим тишины. В частности, оккупанты трижды обстреляли украинские позиции 11 февраля и ранили нашего защитника.

В то же время боевики продолжают проводить военные учения. По данным разведки, наемников привели в высшую степень боеготовности.

Кроме того, оккупанты стягивают военную технику ближе к линии разграничения.

Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО в Харькове: смотрите видео