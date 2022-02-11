Пресс-служба операции Объединенных сил сообщила, что оккупанты нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, открывают огонь в сторону ВСУ.
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В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное,
– говорится в сообщении.
Где было "горячей всего"
- Вблизи Марьинки оккупанты привлекли беспилотный летательный аппарат. С его помощью боевики сбросили выстрел ВОГ-17.
- В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия.
- В сторону Песков боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Оккупанты разместили больше 100 танков
- В отчете ОБСЕ говорится, что оккупанты на Донбассе разместили больше 100 танков.
- Их расположили в нескольких десятках километров от оккупированных Донецка и Луганска.
- Они находятся вне мест, выделенных для хранения.
- В частности, их зафиксировали на полигонах в Покровке (36 километров к востоку от Донецка), Круглике и Терновом.
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Сообщение ООС:
Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 11 января 2022 года
Слава Украине!
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.
В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия.
В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Вместе к победе!
Слава Украине!