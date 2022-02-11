Пресслужба Операції Об'єднаних сил повідомила, що окупанти порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи. Зокрема, відкривають вогонь у бік ЗСУ.
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Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний,
– мовиться у повідомленні.
Де було "найгарячіше"
- Поблизу Мар'їнки окупанти залучили безпілотний літальний апарат. За його допомогою бойовики скинули постріл ВОГ-17.
- У напрямку Невельського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
- У бік Пісків бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Окупанти розмістили понад 100 танків
- У звіті ОБСЄ мовиться, що окупанти на Донбасі окупанти розмістили понад 100 танків.
- Танки розташували за кілька десятків кілометрів від окупованих Донецька та Луганська.
- Вони перебувають поза межами місць, виділених для зберігання.
- Зокрема, їх зафіксували на полігонах у Покровці (36 кілометрів на схід від Донецька), Круглику та Терновому.
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Допис ООС:
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17.00 11 січня 2022 року
Слава Україні!
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу МАР'ЇНКИ російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
В напрямку НЕВЕЛЬСЬКОГО ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
У бік ПІСКІВ окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!