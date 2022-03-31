Для безопасности мирных жителей Киевской области, в Генштабе предупредили, что в регионе отсутствуют официально согласованные гуманитарные коридоры.
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Прошу всех жителей области отнестись к этому ответственно,
– подчеркнули в Генштабе Киевской области.
Там призвали присоединяться только к официальным зеленым коридорам. Также сообщается, что эвакуация населения обязательно произойдет, но тогда, когда это будет на 100 процентов безопасно.
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