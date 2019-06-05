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      Предвыборный цинизм: каким обещаниям политиков верят украинцы, – опрос

      21 Читати новину українською
      Опрос
      Опрос / 5.ua

      На сайте "Обозреватель" 4 июня проходил опрос на тему: " Какие обещания политиков вы считаете наиболее циничными?".

      Согласно его результатам, многие украинцы уже замечают популизм в обещаниях завершить войну на Донбассе (27% проголосовавших) и нормализовать отношения с Россией (22%).

      Значительно меньше избирателей считают циничными обещания уничтожить коррупцию (13%), закрепить на законодательном уровне статус русского языка (13%) и увеличить зарплаты и пенсии (8%).

      В то же время лишь 1% проголосовавших осознает, что пиариться политики могут и на экологических проблемах.

      В Европейском Союзе экология уже несколько лет входит в ТОП-5 ключевых проблем, которые так или иначе поднимаются в программах всех политических сил. В Украине же экологическая тематика преимущественно используется для борьбы с бизнес-конкурентами или для банального вымогательства профессиональными активистами денег у предпринимателей.

      Постепенно экологическая тема входит и в политическую сферу – ее уже активно используют во время выборов в органы местной власти. На текущую избирательную парламентскую кампанию эксперты прогнозируют также попытки пиара на проблемах экологии в мажоритарных округах. Ведь экология – это тема, на которой легко спекулировать, манипулировать эмоциями и страхами людей. К тому же люди сами, как показывают результаты опроса "Обозревателя", до сих пор доверяют экологическим активистам.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Экология
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