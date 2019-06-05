Предвыборный цинизм: каким обещаниям политиков верят украинцы, – опрос

На сайте "Обозреватель" 4 июня проходил опрос на тему: " Какие обещания политиков вы считаете наиболее циничными?".

Согласно его результатам, многие украинцы уже замечают популизм в обещаниях завершить войну на Донбассе (27% проголосовавших) и нормализовать отношения с Россией (22%).

Значительно меньше избирателей считают циничными обещания уничтожить коррупцию (13%), закрепить на законодательном уровне статус русского языка (13%) и увеличить зарплаты и пенсии (8%).

В то же время лишь 1% проголосовавших осознает, что пиариться политики могут и на экологических проблемах.

В Европейском Союзе экология уже несколько лет входит в ТОП-5 ключевых проблем, которые так или иначе поднимаются в программах всех политических сил. В Украине же экологическая тематика преимущественно используется для борьбы с бизнес-конкурентами или для банального вымогательства профессиональными активистами денег у предпринимателей.

Постепенно экологическая тема входит и в политическую сферу – ее уже активно используют во время выборов в органы местной власти. На текущую избирательную парламентскую кампанию эксперты прогнозируют также попытки пиара на проблемах экологии в мажоритарных округах. Ведь экология – это тема, на которой легко спекулировать, манипулировать эмоциями и страхами людей. К тому же люди сами, как показывают результаты опроса "Обозревателя", до сих пор доверяют экологическим активистам.