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      Передвиборчий цинізм: яким обіцянкам політиків вірять українці, – результати опитування

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      Опитування
      Опитування / 5.ua

      На сайті "Обозреватель" 4 червня проходило опитування на тему: "Які обіцянки політиків ви вважаєте найбільш цинічними?".

      Згідно з його результатами, багато українців вже помічають популізм в обіцянках завершити війну на Донбасі (27% тих, хто проголосував) і нормалізувати відносини з Росією (22%).

      Значно менше виборців вважають цинічними обіцянки знищити корупцію (13%), закріпити на законодавчому рівні статус російської мови (13%) і збільшити зарплати й пенсії (8%).

      Водночас лише 1% тих, хто проголосував, усвідомлює, що піаритися політики можуть і на екологічних проблемах.

      В Європейському Союзі екологія вже декілька років входить у ТОП-5 ключових проблем, які так чи інакше піднімаються в програмах усіх політичних сил. В Україні ж екологічна тематика переважно використовується для боротьби з бізнес-конкурентами або для банального вимагання професійними активістами грошей у підприємців.

      Поступово екологічна тема входить і в політичну сферу – її вже активно використовують під час виборів до органів місцевої влади. На нинішню виборчу парламентську кампанію експерти прогнозують також спроби піару на проблемах екології в мажоритарних округах. Адже екологія – це тема, на якій легко спекулювати, маніпулювати емоціями і страхами людей. До того ж люди самі, як показують результати опитування "Обозреватель", досі довіряють екологічним активістам.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Екологія
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