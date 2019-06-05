Передвиборчий цинізм: яким обіцянкам політиків вірять українці, – результати опитування

На сайті "Обозреватель" 4 червня проходило опитування на тему: "Які обіцянки політиків ви вважаєте найбільш цинічними?".

Згідно з його результатами, багато українців вже помічають популізм в обіцянках завершити війну на Донбасі (27% тих, хто проголосував) і нормалізувати відносини з Росією (22%).

Значно менше виборців вважають цинічними обіцянки знищити корупцію (13%), закріпити на законодавчому рівні статус російської мови (13%) і збільшити зарплати й пенсії (8%).

Водночас лише 1% тих, хто проголосував, усвідомлює, що піаритися політики можуть і на екологічних проблемах.

В Європейському Союзі екологія вже декілька років входить у ТОП-5 ключових проблем, які так чи інакше піднімаються в програмах усіх політичних сил. В Україні ж екологічна тематика переважно використовується для боротьби з бізнес-конкурентами або для банального вимагання професійними активістами грошей у підприємців.

Поступово екологічна тема входить і в політичну сферу – її вже активно використовують під час виборів до органів місцевої влади. На нинішню виборчу парламентську кампанію експерти прогнозують також спроби піару на проблемах екології в мажоритарних округах. Адже екологія – це тема, на якій легко спекулювати, маніпулювати емоціями і страхами людей. До того ж люди самі, як показують результати опитування "Обозреватель", досі довіряють екологічним активістам.