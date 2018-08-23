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Предвыборный обман, или Почему решили "отменить" формулу "Роттердам +"

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Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко
Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко / podrobnosti.ua

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что комиссия планирует отменить формулу "Роттердам +". На самом деле выяснилось, что пока ничего не меняется, а формула упразднится только с 1 июля 2019 года.

Оксана Кривенко отметила, что сейчас эту формулу отменить нельзя, так как полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) еще не утратили силу. Поэтому, учитывая необходимость выполнения определенных функций, комиссия будет продолжать свою работу.

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На вопрос, почему формулу "Роттердам +" нельзя отменить сейчас, Кривенко ответила, что из-за этого может образоваться неконтролируемый рост цен на рынке электроэнергии.

Себестоимость угля государственных шахт слишком превышает ту цену, которая закладывается при формировании оптовой цены, и именно это приведет к повышению конечных цен для всех потребителей Украины. Что касается роста цен в июле 2019 года, после отмены формулы, то спрогнозировать это тяжело. Такая вероятность существует, ведь без регулирования цен невозможно предсказать, как поведут себя на рынке электроэнергии производители, ведь они не будут ограничены формулами,
– сказала председатель НКРЭКУ.

Она также заявила, что сегодняшнее решение об отмене формулы "Роттердам +" - это следующий шаг в законе Украины о рынке электроэнергии, который направлен на обеспечение конкуренции на этом рынке, что и обеспечит потребителей более дешевой электрической энергией.

Хотя, как отметил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, все понимают, что эта формула "Роттердам +" является олицетворением топ-коррупции. Более того, в 2017 году она заняла первое место среди коррупционных схем за 26 лет независимости Украины.

Если бы ее отменили сейчас, то все потребители через свои тарифы сэкономили бы больше 12 миллиардов гривен, из которых 10 миллиардов в следующий месяц может пойти Ахметову. Поэтому НКРЭКУ решили ничего не менять, а подождать до июля следующего года, когда эта формула упразднится законом и государство будет решать этот вопрос,
– рассказал он.

Теги: Новости Украины Цены Коррупция Электроэнергия угольная промышленность коммунальные услуги Деньги
Источник: 24 канал
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