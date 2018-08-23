Передвиборчий обман, або Чому вирішили "скасувати" формулу "Роттердам+"

Голова НКРЕКП Оксана Кривенко повідомила, що комісія планує скасувати формулу "Роттердам+". Насправді ж з'ясувалося, що наразі нічого не змінюється, а формула скасується лише з 1 липня 2019 року.

Оксана Кривенко зазначила, що наразі цю формулу скасувати не можна, тому що повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ще не втратили чинності. Тому, враховуючи необхідність виконання певних функцій, комісія продовжуватиме свою роботу.

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На запитання, чому формулу "Роттердам+" не можна скасувати зараз, Кривенко відповіла, що через це може утворитися неконтрольоване зростання цін на ринку електроенергії.

Собівартість вугілля державних шахт надто перевищує ту ціну, яка закладається при формуванні оптової ціни, і саме це призведе до підвищення кінцевих цін для всіх споживачів України. Щодо зростання цін у липні 2019 року, після скасування формули, то спрогнозувати це тяжко. Така ймовірність існує, адже без регулювання цін неможливо передбачити, як поведуть себе на ринку електроенергії виробники, адже вони не будуть обмежені формулами,

– сказала голова НКРЕКП.

Вона також заявила, що сьогоднішнє рішення щодо скасування формули "Роттердам+" – це наступний крок у законі України про ринок електроенергії, який спрямований на забезпечення конкуренції на цьому ринку, що й забезпечить споживачів більш дешевою електричною енергією.

Хоча, як зазначив голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус, всі розуміють, що ця формула "Роттердам+" є уособленням топ-корупції. Більше того, у 2017 році вона посіла перше місце серед корупційних схем за 26 років незалежності України.

Якби її скасували зараз, то всі споживачі через свої тарифи зекономили б більше 12 мільярдів гривень, з яких 10 мільярдів наступного місяця може піти Ахметову. Тому НКРЕКП вирішили нічого не змінювати, а зачекати до липня наступного року, коли ця формула скасується законом і держава вирішуватиме це питання,

– розповів він.