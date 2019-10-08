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      Предыдущая власть будет мстить за Пашинского, – Лещенко

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      Сергей Лещенко
      Сергей Лещенко / 24 канал

      Накануне суд избрал меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому. Его до 4 декабря будут держать под стражей без права внесения залога. В дальнейшем это дело может оказать решающее влияние на президентство Зеленского и процесс изменений в Украине.

      Такое мнение у себя на YouTube-канале высказал бывший народный депутат Сергей Лещенко.

      По теме: Дело Пашинского – почему депутата судят за стрельбу, а не за коррупционные сделки

      Он считает, что данное дело является политическим, но все же внутренним – говорится о личных конфликтах Пашинского. И, мол, нынешняя власть еще может пожалеть.

      Фон этих событий неоднозначен. С одной стороны, если бы там была фамилия не Пашинского, а кого-то другого, кто стрелял, не было бы такого политического внушения. Сейчас будет давление с обеих сторон,
      – отметил Лещенко.

      Кроме этого, Лещенко считает, что политическая команда образца весны 2014 года будет мстить за Пашинского. Она будет организовывать сопротивление власти Зеленского. Ведь для этих людей дело Пашинского – это сигнал, что следующим может быть уже их дело.

      Сергей Лещенко об аресте Пашинского: смотрите видео

      Почему Пашинского отправили за решетку

      Бывшего нардепа обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Пашинскому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу.

      Сергій Пашинський
      Сергей Пашинский

      По версии Пашинского, он с женой возвращался на авто из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней.

      Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. В результате у него произошел спор с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу напавшему на него.

      В'ячеслав Хімікус
      Вячеслав Химикус

      Химикус утверждает, что Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет и угрожал им. Именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился в Химикуса.

      В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. А уже 7 октября суд избрал меру пресечения экс-нардепу в виде содержания под стражей без права внесения залога. Пашинский пробудет за решеткой до 4 декабря.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Сергей Пашинский Владимир Зеленский Новости Украины Сергей Лещенко - новости
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