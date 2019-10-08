Попередня влада буде мститися за Пашинського, – Лещенко

Напередодні суд обрав запобіжний захід екснардепу Сергію Пашинському. Його до 4 грудня триматимуть під вартою без права внесення застави. В подальшому ця справа може зіграти вирішальний вплив на президенство Зеленського та процес змін в Україні.

Таку думку у себе на YouTube-каналі висловив колишній народний депутат Сергій Лещенко.

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Він вважає, що відповідна справа є політичною, але все ж внутрішньою – мовиться про особисті конфлікти Пашинського. І, мовляв, нинішня влада ще може пожалкувати.

Фон цих подій неоднозначний. З одного боку, якби там було прізвище не Пашинського, а когось іншого, хто стріляв, не було б такого політичного навіювання. Зараз буде тиск з обох боків,

– зазначив Лещенко.

Окрім цього, Лещенко вважає, що політична команда зразка весни 2014 року буде мститися за Пашинського. Вона буде організовувати спротив владі Зеленського. Адже для цих людей справа Пашинського – це сигнал, що наступною може бути вже їхня.

Сергій Лещенко про арешт Пашинського: дивіться відео

Чому Пашинського відправили за ґрати

Екснардепа звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Пашинському може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський вистрілив з нагородного пістолета у ногу В'ячеславу Хімікусу.



Сергій Пашинський

За версією Пашинського, він з дружиною повертався на авто з кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їхня машина мало не врізалася в мікроавтобус, що стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів.

Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати у чому справа. В результаті у нього сталася суперечка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику.



В'ячеслав Хімікус

Хімікус стверджує, що Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет і погрожував ним. Саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився в Хімікуса.

У цій справі проти Пашинського то зупиняли, то поновлювали слідство. А вже 7 жовтня суд обрав запобіжний захід екснардепу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Пашинський пробуде за ґратами до 4 грудня.