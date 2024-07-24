Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что большая часть американцев считает, что возраст имеет большое значение для будущего кандидата. Граждане хотят активного президента, который будет заниматься защитой интересов США.

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Преимущества Камалы Харрис

Рейтерович отметил, что у Камалы Харрис есть много преимуществ над кандидатом от республиканской партии. Он подчеркнул, что самое первое это ее возраст. Второе, она женщина с двойным происхождением, а именно афроамериканка и индийская. Несмотря на различные стереотипы, она многого достигла, в частности стала прокурором и вице-президентом в США.

Все эти моменты можно использовать. У нее также есть большое преимущество – она имела популярность, которую сейчас может вернуть, среди молодежи. Харрис имеет шанс получить их голоса,

– отметил политолог.

Он добавил, что ей также важно создать правильную стратегию, чтобы афроамериканцы голосовали за нее, ведь Трамп также будет бороться за их голоса.

"Камала Харрис имеет преимущества над Дональдом Трампом, но ей нужно провести очень активную, нестандартную избирательную кампанию", – сказал Игорь Рейтерович.

Задача демократов

Политолог считает, что демократической партии важно действовать быстро и номинировать Камалу Харрис своим представителем на предстоящих выборах. Им важно показать американцам, что Харрис поддерживают главные личности партии, говорится о Бараке Обаме, Хиллари Клинтон и других известных политиков.

Те несколько процентов разницы между демократической и республиканской партиями, которые есть сейчас по результатам опросов могут измениться. И это может быть не в пользу Дональда Трампа,

– предположил он.