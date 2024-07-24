Такие изменения в Демократической партии разрушили кампанию республиканцев, которая во многом опиралась на физическое состояние и возраст Джо Байдена. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали шансы Камалы Харрис выиграть битву против Дональда Трампа, а также – на какие шаги готовы пойти обе партии, чтобы посадить в Овальном кабинете своего кандидата.

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Преимущества и слабые места Харрис

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал, что вице-президент Камала Харрис имеет ряд преимуществ над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Впрочем, вокруг обоих достаточно негатива, поэтому предвыборная кампания в США может превратиться в поиск того, кто является менее плохим.

К преимуществам Харрис над Трампом можно отнести то, что она значительно моложе экс-президента США: Харрис – 59 лет, тогда как Трампу – 78. Именно республиканцы регулярно поднимали тему возраста и говорили, что Байден является достаточно старым, поэтому уже не может быть президентом.

Также важное отличие Харрис в том, что в прошлом она была прокурором. В то же время Трамп был осужден. Однако вероятный кандидат от демократов имеет и ряд недостатков.

Камала Харрис очень непопулярна сегодня среди американцев. Все видели, что было в 2020 году, ее кампания была плохо организована. Она меняла бренд. До 2020 года ее брендом было то, что она была прокурором, сенатором из Калифорнии, она была "слева", хотя и не была прогрессистом. А в 2020 году пошла ближе к левым. Люди это видели и считают, что она была неискренней,

– объяснил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Эпштейн назвал преимущества и недостатки Харрис: смотрите видео

Кампания республиканцев разрушена

Сейчас кажется, будто у Трампа шансов на победу несколько больше, но и у него есть проблемы. В частности, политолог Владимир Фесенко отметил, что предвыборная кампания Республиканской партии во многом была построена на критике возраста и физического состояния Байдена. Сейчас им нужно перестраивать эту стратегию.

"После покушения на Трампа у демократов была разрушена предвыборная кампания, стратегия. Сейчас похожая ситуация у республиканцев. Камала Харрис для них – вызов. Шансы у демократов появились. Есть чуть более 100 дней до выборов, они будут решающими. Кто лучше проведет предвыборную кампанию – у того и будут большие шансы на победу", – подчеркнул политолог.

Обратите внимание! В The New York Times писали, что команда Трампа готовила "серьезную кампанию" против Камалы Харрис, если Байден снимется с выборов. В издании отметили, что команда Трампа подготовила материалы о вице-президенте и имеет подобные досье на других демократов, которые могли бы стать кандидатами.

Фесенко о предвыборной кампании в США: смотрите видео

Похожего мнения придерживается и политтехнолог Борис Тизенгаузен, который отметил, что теперь для победы на выборах республиканцам надо придумать новую стратегию. Поскольку давить на тему здоровья кандидата от демократов Трамп больше не сможет.

По его словам, республиканцы планировали до конца давить и "бить" на состояние здоровья действующего президента.

Теперь им нужна другая стратегия, с Камалой Харрис эта тема не подойдет,

– подчеркнул политтехнолог.

Трампа могут "списать"

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок высказал мнение, что из-за замены кандидата от Демократической партии у республиканцев может возникнуть проблема, и это станет серьезным вызовом для них.

"Республиканцы тоже могут заменить Трампа, ведь мала вероятность, что он выиграет у молодого кандидата-демократа. Трамп почтенного возраста, поэтому это будет играть ключевую роль в этой избирательной кампании", – предположил Клочок.

Он отметил, что сейчас на выборах в США преимущество будет иметь любой молодой кандидат. Впрочем, Дональд Трамп вряд ли захочет снимать свою кандидатуру.

Шансы Харрис выиграть битву с Трампом

Согласно опросам, разрыв в поддержке Харрис и Трампа небольшой – 1%. Эксперт-международник Максим Несвитайлов убежден, что сейчас у вице-президента такие же шансы победить Трампа, как были у Байдена до провальных дебатов.

В то же время, по его мнению, сейчас Трамп выглядит фаворитом, поэтому Харрис, чтобы ворваться в избирательную гонку и догнать его, нужно сделать что-то чрезвычайное.

Должна быть громкая история, которая сможет возбудить электорат, влюбить его в Харрис. Также эта история должна перебить или по крайней мере сравниться в медийном плане с эффектом, который получило покушение на Трампа,

– сказал эксперт-международник.

Кроме того, по его словам, если бы Джо Байден уже сейчас передал бы свои полномочия Камале Харрис, то это бы очень повлияло на ее шансы выиграть выборы у Трампа.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский также убежден, что если бы Байден ушел в отставку, то это открыло бы перед вице-президентом новые возможности.

"Это резко усиливает шансы Харрис в предвыборной борьбе с Трампом. Пост президента дает ей гораздо больше инструментов. У нее будет возможность принимать определенные политические решения", – заметил публицист.

Пионтковский объяснил, как Харрис может получить преимущество над Трампом: смотрите видео

Юрист-аналитик Андрей Вигиринский подчеркнул, что пока нельзя утверждать, что вице-президент сможет победить Трампа. По его словам, мы можем уверенно предположить, что Харрис составит конкуренцию Трампу, но достойно или нет – оценят американцы. Учитывая энергичность и публичные выступления, вице-президент имеет значительно большую возможность агитировать. Поэтому на медийных площадках ее будет больше.

"Нам может казаться, что Камала Харрис является тем лидером, который сейчас побеждает Трампа. На самом деле это скорее что-то желаемое, что строится на ложном предположении. Потому что положительные отзывы СМИ или блоги не всегда отражают рейтинг доверия к конкретному кандидату", – заметил Вигиринский.

Заметим, что официально Демократическая партия еще не выдвинула Харрис как кандидата на предстоящих президентских выборах. В западных СМИ пишут, что нового кандидата демократы должны выбрать до 7 августа, и действующий вице-президент уже имеет достаточно голосов, чтобы баллотироваться.

У демократов есть "сюрпризы" для Трампа

В то же время Дональд Трамп убежден в своей победе. Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, что американский экс-президент имеет опыт победы над Хиллари Клинтон. Он понимает, сколько баллов ему добавило неудачное покушение. Однако, вероятно, демократы также имеют компромат на Трампа.

"Камала Харрис и политтехнологи демократического лагеря могут устроить Трампу несколько сюрпризов. Более того, там еще судебные дела, многое может "всплыть". Как правило, наиболее компрометирующие материалы оставляют ближе к финишной фазе гонки. Поэтому все могут начать публиковать ближе к выборам", – сказал Тизенгаузен.