Такі зміни у Демократичній партії зруйнували кампанію республіканців, яка багато в чому спиралася на фізичний стан і вік Джо Байдена. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували шанси Камали Гарріс виграти битву проти Дональда Трампа, а також – на які кроки готові піти обидві партії, щоб посадити в Овальному кабінеті свого кандидата.

До речі Обама не підтримав кандидатуру Гарріс на посаду президента США, – New York Post

Переваги та слабкі місця Гарріс

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів, що віцепрезидентка Камала Гарріс має низку переваг над кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом. Утім, навколо обох достатньо негативу, тому передвиборча компанія у США може перетворитися на пошук того, хто є менш поганим.

До переваг Гарріс над Трампом можна віднести те, що вона є значно молодшою від експрезидента США: Гарріс – 59 років, тоді як Трампу – 78. Саме республіканці регулярно порушували тему віку й говорили, що Байден є досить старим, тому вже не може бути президентом.

Також важливого контрасту Гарріс додає те, що в минулому вона була прокуроркою. Водночас Трамп був засуджений. Проте імовірна кандидатка від демократів має і низку слабкостей.

Камала Гарріс дуже непопулярна на сьогодні серед американців. Усі бачили, що було у 2020 році, її кампанія була погано організована. Вона міняла бренд. До 2020 року її брендом було те, що вона була прокуроркою, сенаторкою з Каліфорнії, вона була "зліва", хоч і не була прогресистом. А у 2020 році пішла ближче до лівих. Люди це бачили та вважають, що вона була нещирою,

– пояснив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Епштейн назвав переваги і недоліки Гарріс: дивіться відео

Кампанія республіканців зруйнована

Наразі здається ніби у Трампа шансів на перемогу дещо більше, але й у нього є проблеми. Зокрема, політолог Володимир Фесенко відзначив, що передвиборча кампанія Республіканської партії багато в чому була побудована на критиці віку та фізичного стану Байдена. Зараз їм потрібно перебудовувати цю стратегію.

"Після замаху на Трампа у демократів була зруйнована передвиборча кампанія, стратегія. Зараз схожа ситуація у республіканців. Камала Гарріс для них – виклик. Шанси у демократів з'явилися. Є трохи більш ніж 100 днів до виборів, вони будуть вирішальними. Хто краще проведе передвиборчу кампанію – у того й будуть більші шанси на перемогу", – підкреслив політолог.

Зверніть увагу! У The New York Times писали, що команда Трампа готувала "серйозну кампанію" проти Камали Гарріс, якщо Байден зніметься з виборів. У виданні зауважили, що команда Трампа підготувала матеріали про віцепрезидентку і має подібні досьє на інших демократів, які могли б стати кандидатами.

Фесенко про передвиборчу кампанію у США: дивіться відео

Схожої думки дотримується і політтехнолог Борис Тизенгаузен, який зауважив, що тепер для перемоги на виборах республіканцям треба вигадати нову стратегію. Оскільки тиснути на тему здоров'я кандидата від демократів Трамп більше не зможе.

За його словами, республіканці планували до кінця тиснути та "бити" в стан здоров'я чинного президента.

Тепер їм потрібна інша стратегія, з Камалою Гарріс ця тема не підійде,

– підкреслив політтехнолог.

Трампа можуть "списати"

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив думку, що через заміну кандидата від демократичної партії, у республіканців може виникнути проблема й це стане серйозним викликом для них.

"Республіканці теж можуть замінити Трампа, адже мала ймовірність, що він виграє у молодого кандидата-демократа. Трамп поважного віку, тому це відіграватиме ключову роль у цій виборчій кампанії", – припустив Клочок.

Він зазначив, що нині на виборах у США перевагу матиме будь-який молодий кандидат. Утім, Дональд Трамп навряд захоче знімати свою кандидатуру.

Шанси Гарріс виграти битву з Трампом

Згідно з опитуваннями, розрив у підтримці Гарріс та Трампа невеликий – 1%. Експерт-міжнародник Максим Несвітайлов переконаний, що наразі у віцепрезидентки такі ж шанси перемогти Трампа, як були у Байдена до провальних дебатів.

Водночас, на його думку, нині Трамп виглядає фаворитом, тому Гарріс, щоб увірватись у виборчі перегони і наздогнати його, потрібно зробити щось надзвичайне.

Має бути гучна історія, яка зможе збудити електорат, закохати його в Гарріс. Також ця історія має перебити або принаймні зрівнятись в медійному плані з ефектом, який дістав замах на Трампа,

– сказав експерт-міжнародник.

Крім того, за його словами, якби Джо Байден вже зараз передав би свої повноваження Камалі Гарріс, то це б дуже вплинуло на її шанси виграти вибори у Трампа.

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський також переконаний, що якби Байден пішов у відставку, то це відкрило б перед віцепрезиденткою нові можливості.

"Це різко посилює шанси Гарріс у передвиборчій боротьбі з Трампом. Пост президента дає їй набагато більше інструментів. У неї буде можливість приймати певні політичні рішення", – зауважив публіцист.

Піонтковський пояснив, як Гарріс може отримати перевагу над Трампом: дивіться відео

Юрист-аналітик Андрій Вігірінський підкреслив, що поки не можна стверджувати, що віцепрезидентка зможе перемогти Трампа. За його словами, ми можемо впевнено припустити, що Гарріс складе конкуренцію Трампу, але гідно, чи ні – оцінять американці. З огляду на енергійність та публічні виступи віцепрезидентка має значно більшу можливість агітувати. Тож на медійних майданчиках її буде більше.

"Нам може здаватися, що Камала Гарріс є тим лідером, який зараз перемагає Трампа. Насправді це радше щось бажане, що будується на хибному припущенні. Бо схвальні відгуки ЗМІ чи блоги не завжди відображають рейтинг довіри до конкретного кандидата", – зауважив Вігірінський.

Зауважимо, що офіційно Демократична партія ще не висунула Гарріс як кандидатку на майбутніх президентських виборах. У західних ЗМІ пишуть, що нового кандидата демократи мають обрати до 7 серпня і чинна віцепрезидентка вже має достатньо голосів, щоб балотуватися.

У демократів є "сюрпризи" для Трампа

Водночас Дональд Трамп переконаний у своїй перемозі. Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, що американський експрезидент має досвід перемоги над Гіларі Клінтон. Він розуміє скільки балів йому додав невдалий замах. Проте, імовірно, демократи також мають компромат на Трампа.

"Камала Гарріс і політтехнологи демократичного табору можуть влаштувати Трампу кілька сюрпризів. Ба більше, там ще судові справи, багато чого може "сплисти". Як правило, найбільш компрометуючі матеріали залишають ближче до фінішної фази перегонів. Тож все можуть почати публікувати ближче до виборів", – сказав Тизенгаузен.