У виданні зауважили, що деякі демократи побоюються, що Гарріс може ще більше зменшити шанси на перемогу над Трампом. Нагадаємо, що учора, 22 липня, Джо Байден вийшов з президентських перегонів.

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Які заяви зробив Обама

Колишній президент США Барак Обама не підтримав кандидатуру віце-президента Камали Гарріс на посаду нового глави Білого дому.

Найближчими днями ми будемо плавати в незвіданих водах. Але в мене є надзвичайна впевненість, що лідери нашої партії зможуть створити процес, з якого вийде видатний кандидат,

– сказав Обама.

У виданні зауважили, що деякі демократи побоюються, що Гарріс може ще більше зменшити шанси партії протистояти 78-річному Дональду Трампу на виборах 5 листопада.

"Я вважаю, що бачення Джо Байдена великодушної, процвітаючої та об’єднаної Америки, яка надає можливості кожному, буде повністю продемонстровано на з’їзді Демократичної партії в серпні. І я очікую, що кожен із нас буде готовий нести це послання надії та прогресу вперед у листопаді та далі", – зазначив експрезидент США.

Він підкреслив, що разом зі своєю дружиною Мішель висловлює "любов і вдячність" Джо Байдену та його супрузі Джилл за те, що "вони так вміло та сміливо вели нас у ці небезпечні часи — та за їхню відданість ідеалам свободи та рівності, на яких ця країна була заснована".

У виданні додали, що Обама залишається одним із найбільш шанованих лідерів серед демократів, і відсутність його підтримки Гарріс може зашкодити її кандидатурі та непрямо заохотити нових кандидатів.