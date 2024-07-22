В издании отметили, что некоторые демократы опасаются, что Харрис может еще больше уменьшить шансы на победу над Трампом. Напомним, что вчера, 22 июля, Джо Байден вышел из президентской гонки.

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Какие заявления сделал Обама

Бывший президент США Барак Обама не поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на должность нового главы Белого дома.

В ближайшие дни мы будем плавать в неизведанных водах. Но у меня есть чрезвычайная уверенность, что лидеры нашей партии смогут создать процесс, из которого выйдет выдающийся кандидат,

– сказал Обама.

В издании отметили, что некоторые демократы опасаются, что Харрис может еще больше уменьшить шансы партии противостоять 78-летнему Дональду Трампу на выборах 5 ноября.

"Я считаю, что видение Джо Байдена великодушной, процветающей и объединенной Америки, которая предоставляет возможности каждому, будет полностью продемонстрировано на съезде Демократической партии в августе. И я ожидаю, что каждый из нас будет готов нести это послание надежды и прогресса вперед в ноябре и далее", – отметил экс-президент США.

Он подчеркнул, что вместе со своей женой Мишель выражает "любовь и благодарность" Джо Байдену и его супруге Джилл за то, что "они так умело и смело вели нас в эти опасные времена - и за их преданность идеалам свободы и равенства, на которых эта страна была основана".

В издании добавили, что Обама остается одним из самых уважаемых лидеров среди демократов, и отсутствие его поддержки Харрис может повредить ее кандидатуре и косвенно поощрить новых кандидатов.