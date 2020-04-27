Преимущества, предоставленные крупным сетям, можно расценивать как взятки, – эксперт

Ключевым требованием предпринимателей Украины являются равные правила ведения бизнеса, гарантированные 42 статьей Конституции. Впрочем власть их нарушает. Крупные сети фактически монопольно получают сверхприбыли за свою деятельность. Зато микропредприниматель не может осуществлять такую деятельность, и закрыт на карантин.

Об этом в эфире программы "После всего" на 24 канале рассказал председатель союза защиты украинских предпринимателей Сергей Доротич.

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Он добавил, что важным требованием предпринимателей к власти является введение так называемого моратория на проверки ключевыми органами, даже после карантина. По его словам, проблемы, возникающие у предпринимателей во время таких проверок, это "постоянная беда, взятки и поборы". Сообщество предпринимателей единодушно, что восстановить контрольные проверки можно только тогда, когда пройдут настоящие реформы в органах контроля.

Сергей Доротич отметил, что все требования наработаны движением SaveFOP, который объединил более 30 общественных организаций, занимающихся правами предпринимателей.

Основой движения SaveFOP являются отмены фискализации, навязанной микропредпринимательствам. "Когда чиновники рассказывают, что это большое благо, которое поборет тень, и будет обеспечивать защиту прав потребителей, то это большая ложь и обман. Потому что В США вообще не существует фискализации", – подчеркнул эксперт.

Справка. Фискализация предусматривает, что все расчеты в сферах услуг и торговли должны проводиться с применением регистраторов расчетных операций (РРО). Эти нормы, прежде всего, касаются интернет-магазинов, а также и частных предпринимателей, занятых в сфере услуг.

Сергей Доротич также отметил, что налоговая система США – наиболее эффективная и прогрессивная для развития бизнес-инициативы. Кроме этого, уровень защиты прав потребителей в Украине тоже не находится на высшем уровне.

Он назвал причины, почему работают крупные торговые сети, но, в то же время, власти запретили деятельность малого бизнеса:

Непрофессионализм; Коррупция, которая бок о бок идет с государственными институтами. В частности, преимущества, предоставленные крупным сетям, можно расценивать как взятки, что попали в разные кабинеты. Откровенная диверсия, направленная на уничтожение Украины как государства.

Микропредприниматели – это капилляры экономики, которые доставляют товары потребителям. Уничтожение этого судьбоносного кровеносного сосуда экономики Украины может нанести непоправимый ужас для экономики и государства в целом,

– пояснил Сергей Доротич.

Он отметил, что все видят повышение цен в торговых сетях. Эти сети проводят своеобразный диктат производителям, даже сельхозпродукции. Микробизнес, который реализовывал продукцию на маленьких рынках или в магазинах, всегда получал ее в виде предоплаты, и впоследствии это реализует.

По его словам, мелкий фермер, который выпускает качественную продукцию, не может поставить ее на полки крупных сетей. Причина – в теневых сделках, так называемых оффшорных схемах, которые позволяют, в частности, и "вымывать" из государства налог на добавленную стоимость.

"Только половина из того, что взимается на рынке, поступает в госбюджет, а остальное – компенсируется. Эти схемы привлекают крупные сети. На большом опте можно играть в эти схемы и зарабатывать не только на реализации агропромышленной продукции, но и через различные схемы вывода капиталов, компенсации налога на добавленную стоимость", – прокомментировал Сергей Доротич.

Обратите внимание Сперва продуктовые рынки: Украина на этой неделе может начать ослаблять ограничения

Эксперт признал, что сейчас те меры, которые принятые союзом защиты предпринимателей, малоэффективны. Фактически, отменен единый социальный взнос для самозанятых лиц. При этом заложен конфликт внутри микротрудового коллектива: самозанятое лицо, микропредприниматель, освобождается от ЕСВ, а его нанятые работники – нет.

То есть, это ставит в патовую ситуация микропредпринимателя, который вынужден увольнять тех работников, которых когда-то пригласил на работу.

Что касается кредитной программы, то правительство будто заявило про так называемые льготные кредиты , однако изучив механизм выдачи этих кредитов, любой сознательный констатирует, что эти кредиты будут выдаваться исключительно в ручном режиме,

– отметил Сергей Доротич.

Также эксперт добавил, что кредитные каникулы не ввели. Союз предпринимателей Украины требует от власти отмены налогов для тех, кому запрещено проводить деятельность в период карантина.

Он констатировал, власть не услышала эти предложения. Единый налог переложили на органы местного самоуправления, которые не хотят его снижать, ведь это их бюджеты. Вместо того, чтобы принять на центральном уровне и предоставить компенсацию на места.

"В Польше работают маленькие рынки, потому что там понимают, что это конкуренция. Пока существует конкуренция между мелким и крупным бизнесом, есть и естественный инструмент сдерживания розничных цен. У нас нет другой возможности, как влиять на рынок", – рассказал Сергей Доротич.

Что известно об открытии продуктовых рынков в Украине:

27 апреля президент одобрил рассмотрение этого вопроса на следующем заседании правительства.

Также он предложил установить для рынков новые правила и позволить их открыть.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков рассмотрят уже в среду, 29 апреля. По его словам, это позволит начать открывать рынки уже к концу текущей недели.

Речь идет о возможном открытии более 280 крытых продовольственных рынков. Эти учреждения обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Вместе с открытием рынков правительство предлагает установить четкие ограничения, которые должны не позволить распространяться коронавирусу, а также санкции за их несоблюдение.

16 апреля постановление с рекомендациями о запрете работы рынков подписал главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Ответственность за нарушение карантина в Украине / Инфографика 24 канала