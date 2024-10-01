Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал, что у россиян почти втрое сократилось преимущество в артиллерийских снарядах на поле боя. Ранее Россия имела более существенное преимущество.

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Ранее соотношение было иначе

С зимы 2023 – 2024 годов преимущество россиян в снарядах для артиллерии сократилось в соотношении 3:1. Раньше ситуация была другой.

Тогда соотношение было 1 к 8. На сегодня оно составляет по 1 к 3,

– пояснил он.

Ситуация на фронте остается сложной. На Харьковском направлении враг 16 раз пытался штурмовать в районах населенных пунктов Бургуватка, Старица, Тихое и Волчанск, но успеха не имел.

Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лысовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово: здесь Силами обороны было отражено более 20 атак.