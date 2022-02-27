Украина продолжает сопротивляться агрессору на разных уровнях. В том числе это касается и работы таможни.

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Работа таможни в Украине

Руководство украинской Государственной таможенной службы заявило в докладе, что их работа осуществляется на западной границе страны. В то же время полностью прекращен пропуск на границе соседней Беларуси.

Они также подчеркнули, что враг не смог получить доступ к украинской системе. Кроме того, была упрощена процедура ввоза в Украину гуманитарной помощи. Речь идет о следующих вещах:

шлемы,

лекарства,

продукты.

Отныне все эти вещи можно завозить без дополнительных разрешений. К тому же ситуацию с женщинами и детьми на украинской границе планируют решить в течение следующих суток.