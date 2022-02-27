Про це повідомляють американські ЗМІ. Там посилаються на заяву високопоставленого представника міністерства оборони США.
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Скільки ракет вже випустили окупанти
За оцінками американського відомства, від початку нападу на Україну держава-агресорка запустила вже "понад 320 ракет". Більшість з них, стверджують там, це "балістичні ракети малої дальності".
Це, як і раніше, означає, що він все ще має третину за межами України, що важливо,
– підкреслив посадовець.
Зазначимо, напередодні у Пентагоні заявили, що Росія просувається територією України повільніше, аніж раніше цього очікували в Кремлі.
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