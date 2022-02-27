Росіяни співучасники вбивств

Венедіктова заявили, якщо вони не припинять війну, то будуть співучасниками цих злочинів.

Увага Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі було запущено ракети по Україні

Про які злочини з точки зору міжнародного гуманітарного права йдеться:

злочини проти миру і людяності;

розв'язування та ведення агресивної війни;

масові вбивства мирного населення;

застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння.

Вчора диверсанти розстріляли сім'ю з трьома дітьми в Києві. Загинули батьки і одна з дочок, яка навчалася в 4 класі. У Херсонській області ваші війська обстріляли швидку допомогу з пораненими – водій і пацієнт згоріли,

– заявила Венедіктова.

Вона нагадала, що війська агресора завдали сотні ударів крилатими і балістичними ракетами по цивільному населенню. Десятки ударів були спрямовані на дитячі садки, школи, лікарні, де перебували діти.

Нагадала і про обстріл об'єктів громадянської та критичної інфраструктури. Всі ці об'єкти не були законними військовими цілями з точки зору міжнародного гуманітарного права.

Розплата за війну буде в Гаазі

Розплачуватися за це будуть нинішні і майбутні покоління росіян, пообіцяла генпрокурор. Також Венедіктова вона звернулася і до "громадянина Путіна".

Ми доведемо в справедливому суді, що ви вбивця і головний військовий злочинець 21 століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх кордонах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Прийде час – ми скажемо це вам в Гаазі в очі,

– наголосила Венедіктова.

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