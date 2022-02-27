Россияне соучастники убийств
Венедиктова заявила, что если они не прекратят войну, то будут соучастниками этих преступлений.
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О каких преступлениях с точки зрения международного гуманитарного права говорится:
- преступления против мира и человечности;
- развязывание и ведение агрессивной войны;
- массовые убийства мирного населения;
- применение оружия массового поражения и запрещенных международным правом видов вооружения.
Вчера диверсанты расстреляли семью с тремя детьми в Киеве. Погибли родители и одна из дочерей, учившаяся в 4 классе. В Херсонской области ваши войска обстреляли скорую помощь с ранеными – водитель и пациент сгорели,
– заявила Венедиктова.
Она напомнила, что войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки ушибов были направлены на детские сады, школы, больницы, где находились дети.
Напомнила и об обстреле объектов гражданской и критической инфраструктуры. Все эти объекты не являлись законными военными целями с точки зрения международного гуманитарного права.
Расплата за войну будет в Гааге
Расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян, пообещала генпрокурор. Также Венедиктова она обратилась и к "гражданину Путину".
Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник 21 века. Это я официально заявляю. Как генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих границах, а не в ваших. Как возможный будущий главный обвинитель в международном суде. Придет время – мы скажем вам в Гааге в глаза,
– подчеркнула Венедиктова.
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