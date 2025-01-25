Может ли такая позиция России свидетельствовать об изменении риторики Владимира Путина и как это поспособствует прекращению огня в 2025 году, сказал 24 Каналу полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон. К слову, в начале полномасштабного вторжения российский диктатор угрожал разорвать цепочку поставок западного оружия в Украину.

Важно Это Украина хочет закончить войну, а Россия – нет, – Зеленский

На что может согласиться Путин в случае прекращения огня

Если правдивая информация о том, что Россия не против, чтобы союзники поставляли Украине оружие в случае прекращения огня, то это очень большой разворот в позиции Путина.

Надеемся, что это так и будет, ведь тогда это показывает, в каком шатком положении находится Путин,

– отметил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, в этом есть смысл, ведь как только достигнут прекращения огня, Украина сохранит мощные силы.

Сейчас не так много разногласий в переговорах. В начале 2025 года ситуация кажется гораздо более благоприятной по прекращению огня, чем это было на протяжении последних 6 – 12 месяцев,

– сказал полковник армии Великобритании в отставке.

Сейчас в СМИ также много говорят о введении миротворческих сил в Украину. Гэмиш де Бреттон-Гордон напомнил, что Дональд Трамп и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предполагали, что миротворческую миссию должны возглавить британские войска.

Вполне возможно, что Путин согласится на гуманитарную и военную помощь НАТО для Украины после прекращения огня. Это также его способ предотвратить вступление Украины в НАТО,

– добавил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Отметим, на фоне привлечения россиянами армии КНДР и приходом Дональда Трампа к власти снова актуальна идея привлечения 50 тысяч военных НАТО в Украину, предложенная Макроном.