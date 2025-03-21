Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, который подчеркнул, что Путин никогда не будет идти по сценарию мира и скоро Трамп в этом убедится.

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План "Б", который должны были бы ввести США, Великобритания и ЕС

Глава Кремля, по убеждению генерала армии, нацелен на продолжение оккупации украинских земель. Он сегодня будет пытаться любым способом ввести в заблуждение Трампа и показать, что якобы может быть перемирие со стороны России, но будет нарушать мирный процесс на всех его этапах.

"После всех переговоров, когда Россия раскроет все свои агрессивные намерения и неискренность относительно готовности к перемирию, надо четко отработать программу действий. США, Великобритания и Европа в случае несогласия России на мир, должна перейти к плану "Б", – считает Маломуж.

Генерал армии очертил 4 этапа действий в рамках этого плана:

заявление о передаче Украине в ближайшие недели вооружения и военной техники в разы больше, чем это было раньше;

мощное давление на Путина, его родственников, окружение, российские элиты, которые могут понять, что останутся "голые", а в России может наступить дестабилизация;

обеспечение существенного обвала цен на нефть и газ;

формирование новой модели миропорядка, но не под эгидой ООН, а мощных стран, которые будут понимать, что Россия инициирует глобальную и ядерную войну.

Путин реагирует только на такие конкретные действия силового, оперативного, экономического характера. Совокупность этих действий даст перспективу для прекращения войны, воссоздания суверенитета Украины,

– уверен Маломуж.

Напомним, в Государственном департаменте США убеждены, что Украина и Россия "находятся на расстоянии шага" от принятия решения о прекращении боевых действий. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс считает, что когда горячая фаза войны будет поставлена на паузу, тогда есть шанс обсуждать вопрос об установлении долговременного прочного мира.