Дмитрий Песков утверждает, что Москва готова начать переговорный процесс. В то же время наступательные действия России и удары по Украине почему-то продолжаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака и Андрея Коваленкоа.

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Как в Украине ответили на заявления Пескова

Дмитрий Песков заявил что российская сторона готова к переговорам и ждет сигнала от Киева. По его словам, "специальная военная операция" продолжается, но Кремль готов начать переговорный процесс.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что Россия продолжает врать своими заявлениями о прекращении огня. Он напомнил, что Кремль чуть ли не каждый день атакует Украину беспилотниками или ракетами.

Россия не прекращает огонь на фронте и просто сейчас атакует Украину шахедами. Все заявления россиян о мире без прекращения ими огня являются обычной ложью,

– написал Ермак.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также прокомментировал "готовность" России к прекращению огня в Украине. Он отметил, что Песков манипулирует – своими заявлениями о мире Кремль пытается выставить себя миротворцем. Россия дальше срывает усилия Трампа.

Когда Россия говорит о готовности начать переговоры, они почему-то забывают прекратить огонь. Полное прекращение огня, безусловное. Без этого все, что говорят россияне – это манипуляции в попытке выставить себя миротворцами. Не более. Огонь на фронте продолжается, шахеды продолжают лететь сегодня,

– заявил Коваленко.

Ранее Песков отмечал, что Путин "готов к переговорам с Украиной без предварительных условий". Вместе с этими заявлениями Россия продолжает обстреливать украинские города и убивать мирное население.