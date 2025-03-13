Владимир Зеленский отметил, что это молчание является очередным доказательством, что Россия хочет продолжать войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины.

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Зеленский прокомментировал молчание России о прекращении огня

Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад украинской делегации о встрече с представителями США в Саудовской Аравии. Президент подчеркнул. что работа была максимально конструктивной, ведь Украина настроена на быстрое движение к миру.

Украинский гарант добавил, что наше государство готово к тишине в небе и море, однако США также предложили и режим прекращения огня на поле боя. Украина согласилась на 30-дневное перемирие, однако Россия до сих пор не дала четкого ответа на предложение прекращения огня.

К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России по предложениям, которые прозвучали. И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны,

– подчеркнул Зеленский.

Сейчас в Кремле только заявили, что "готовы рассмотреть" предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине, но подчеркивают необходимость всеобъемлющего соглашения для полного завершения боевых действий.

В то же время помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие только предоставит передышку украинским войскам, и такие шаги "никому не нужны".