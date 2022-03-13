Украинские активисты на польско-белорусской границе блокируют российские фуры, которые направляются из Европы. К инициативе приглашают присоединиться всех, чтобы бизнес оккупантов остановился.

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"Прекратим это вместе!"

Айдер Муждабаев на своей странице в фейсбуке призвал всех присоединиться к инициативе. Нужно срочно заблокировать автодороги и железные дороги, через которые из ЕС через Беларусь в Россию направляются коммерческие грузы.

Прекратим это вместе, присоединяйтесь все, я уверен, что мы это сможем! STOP BUSINESS WITH RUSSIA! Слава Украине! Украина и Польша – вместе!

– написал Муждабаев.

Смотрите видео как невероятно украинцы вместе спели гимн: