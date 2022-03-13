Українські активісти на польсько-білоруському кордоні блокують російські фури, які прямують з Європи. До ініціативи запрошують долучитися всіх, щоб бізнес окупантів зупинився.

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"Припинимо це разом!"

Айдер Муждабаєв на своїй сторінці у фейсбуці закликав усіх долучитися до ініціативи. Потрібно терміново заблокувати автошляхи та залізниці, через які з ЄС через Білорусь у Росію прямують комерційні вантажі.

Припинимо це разом, долучайтеся всі, я певен, що ми це зможемо! STOP BUSINESS WITH RUSSIA! Слава Україні! Україна й Польща – разом!

– написав Муждабаєв.

Дивіться відео як неймовірно українці разом заспівали гімн: