Так, в ответ на запрос журналистов, немецкий Минфин отметил, что помощь Украине частично переложится на международные программы.

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Прекратит ли Германия помощь Украине

В Минфине отметили, что двусторонняя помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы. В частности, речь идет о решении стран G7 выделить кредиты на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

В то же время отметили, что Федеральное правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в такой степени, которой не делает этого ни один другой европейский партнер. Добавили, что этой цели служит статья "Модернизация" в федеральном бюджете на 2024, а также целевые ассигнования на последующие годы.

Министерство финансов готово рассмотреть возможность краткосрочного предоставления дополнительных средств к тому времени. Для этого, однако, дополнительные потребности должны быть четко определены и понятны, чтобы соответствовать всем бюджетным правилам и на этой основе можно было обратиться в Бундестаг с просьбой о предоставлении разрешения,

– заявили в Минфине Германии.

Также в пресс-службе немецкого ведомства добавили, что еще якобы не получили ни одного конкретного сообщения о требованиях.

"Поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть приняты", – резюмировали в Минфине.

Обратите внимание! Накануне спикер МИД Георгий Тихий отметил, сообщения, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, являются некорректными. Добавил, это манипуляция.