"Прекратите имитировать поддержку науки": известный физик гневно отреагировал на фонд Порошенко

"Фонд президента Украины" был создан за два месяца до старта предвыборной кампании и две недели до принятия государственного бюджета. Его целью является предоставление грантов молодым ученым. Президент просит Кабмин выделить из казны на него аж миллиард гривен, а это – 36 миллионов долларов.

"Они уже прописали, что это будет: подключение интернета в сельских школах, автобусы завода "Богдан", конечным бенефициаром которого является Порошенко. И там же появляется интересная статья расхода. Это возможность налоговой компенсации гражданам за потребление газа. То есть, это ничто иное как давать взятки людям перед выборами", – рассказала народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник.

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По странному стечению фонд создают просто накануне выборов. Что является еще одним аргументом в пользу того, что заботятся не об ученых, а о предвыборной кампании президента.

Любое действие президента, которое финансируется, может рассматриваться как подкуп избирателя, как финансирование его пиар-действий и различных мероприятий, которые влияют на избирательную компанию. Это один из примеров использования админресурса, потому что именно админполномочия дают возможность иметь фонды, их использовать и создавать себе репутационные преимущества,

– отметил политический эксперт Сергей Гайдай.

27 лет независимости научные исследования и разработки молодых украинских ученых мало кому были нужны. Их постоянно недофинансировали. А ученые уезжали из страны, и вдруг – миллиард для поддержки образовательных и научных программ. Возмущены даже самые молодые ученые. Гневный пост написал известный физик и популяризатор науки в Украине Антон Сененко.

"Уважаемые депутаты, чиновники, уважаемый Петр Алексеевич. Прекратите имитировать поддержку науки (нет, Владимир Борисович, селфи на фоне конструкторов LEGO не делают из вас сторонника современных технологий). Хотите помочь молодежи – не пугайте ее. Потому что ее пугает не столько нехватка средств, сколько популисты при власти", – говорится в сообщении.

Молодой ученый называет миллиард президента предвыборным пиаром. На настоящую реформу научной сферы в деньгах всегда отказывали, например, 90 миллионов на Национальный фонд исследований не нашли. А тут – нашли, да столько. На гранты, интернет и автобусы.

"Средства, один миллиард, было бы рациональнее завести на зарплатную часть и на Нацфонд исследований. Заработные платы небольшие, их надо повышать. Например, ассистент – это 4900, доцент – это 6000. Это оклад. Идея однозначно положительная", – рассказал председатель Совета молодых ученых при Министерстве образования и науки Юрий Кращенко.

Жаль только что шанс у молодых ученых появляется лишь раз в 5 лет и только в бюджетную ночь.