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      Прекратите называть Украину коррумпированной, – Зеленский в Мюнхене

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      Зеленський: Ніхто з нашої команди нічого не вкрав у платників податків / фото: ОПУ

      Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы во время Мюнхенской конференции, призвал прекратить говорить, что Украина – коррумпированная страна. Мол, в нашей стране идет борьба с коррупцией, потому вспоминать о ней исключительно как о коррумпированной – ложно и безосновательно.

      Зокрема, про корумпованість України під час зустрічі говорив президент США Дональд Трамп, підкреслив Володимир Зеленський. Про це повідомляє Офіс Президента України.

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      Я сказав йому, що ми боремося з корупцією щодня. Але, будь ласка, припиніть говорити, що Україна є корумпованою країною. Тому що відсьогодні це вже неправда,
      – заявив президент України.

      Глава держави запевнив, що сьогодні влада намагається змінити негативний імідж України, яку увесь час вважали корумпованою.

      "Гляньте на нашу команду – там є різні люди. Що ми вкрали? Всі гроші, які я маю, я заробив своїм талантом. У нас тепер нова команда, і ніхто з нас нічого не вкрав в уряду, у платників податків. Ми сплачували податки", – заявив Володимир Зеленський.

      Про що ще Володимир Зеленський говорив у Мюнхені?Розповідав Зеленський і про відносини зі США. Він заявив, що хоче, аби взаємини України і Сполучених Штатів розпочалися з "чистого аркуша", але тут "м'яч на полі Трампа".

      Окремо президент говорив і про війну на Донбасі. Зокрема, запропонував відмовитися від терміну "війна в Україні", натомість називаючи її "війною в Європі". Водночас він констатував, що досягти повного режиму тиші, домовленого у Парижі, так і не вдалося.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Коррупция Офіс Президента Президент Украины Мюнхенская конференция Владимир Зеленский Новости Украины
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