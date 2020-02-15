17:24
15 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помста Путіну від Лукашенка. Московське квартирне питання Єлизавети ІІ
      Вєсті Кремля
      21:57, 14 лютого
      Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, 14 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020

      Припиніть називати Україну корумпованою, – Зеленський у Мюнхені

      62 Читать новость на русском
      Зеленський: Ніхто з нашої команди нічого не вкрав у платників податків / фото: ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання під час Мюнхенської конференції, закликав припинити говорити, що Україна – корумпована країна. Мовляв, у нашій державі триває боротьба з корупцією, тому згадувати про неї винятково як про корумповану – неправдиво та безпідставно.

      Зокрема, про корумпованість України під час зустрічі говорив президент США Дональд Трамп, підкреслив Володимир Зеленський. Про це повідомляє Офіс Президента України.

      Цікаво: Володимир Зеленський виступив у Мюнхені: відео та головні тези

      Я сказав йому, що ми боремося з корупцією щодня. Але, будь ласка, припиніть говорити, що Україна є корумпованою країною. Тому що відсьогодні це вже неправда,
      – заявив президент України.

      Глава держави запевнив, що сьогодні влада намагається змінити негативний імідж України, яку увесь час вважали корумпованою.

      "Гляньте на нашу команду – там є різні люди. Що ми вкрали? Всі гроші, які я маю, я заробив своїм талантом. У нас тепер нова команда, і ніхто з нас нічого не вкрав в уряду, у платників податків. Ми сплачували податки", – заявив Володимир Зеленський.

      Про що ще Володимир Зеленський говорив у Мюнхені?Розповідав Зеленський і про відносини зі США. Він заявив, що хоче, аби взаємини України і Сполучених Штатів розпочалися з "чистого аркуша", але тут "м'яч на полі Трампа".

      Окремо президент говорив і про війну на Донбасі. Зокрема, запропонував відмовитися від терміну "війна в Україні", натомість називаючи її "війною в Європі". Водночас він констатував, що досягти повного режиму тиші, домовленого у Парижі, так і не вдалося.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      7612
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Офіс Президента Новини політики Дональд Трамп Корупція Президент України Мюнхенська конференція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:20 Вибори у США: чи зможе демократ Піт Буттіджедж стати лідером
      Світлана Попова 30
      сьогодні , 17:00 Хорошковський заволодів ділянками лісу на Канівщині: суд повернув їх державі
      Ірина Шиба 119
      сьогодні , 16:00 Як ЄС підтримує музичний сектор: надихаючі проєкти та можливості для українських митців
      Альона Дмуховська 48
      сьогодні , 12:00 Карти, гроші та АКа: правила перебування в київському "Динамо"
      905
      сьогодні , 08:40 Чому формула Штайнмаєра – це більше ніж державна зрада
      Юрій Шуліпа 1294
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук