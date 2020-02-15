Припиніть називати Україну корумпованою, – Зеленський у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання під час Мюнхенської конференції, закликав припинити говорити, що Україна – корумпована країна. Мовляв, у нашій державі триває боротьба з корупцією, тому згадувати про неї винятково як про корумповану – неправдиво та безпідставно.

Зокрема, про корумпованість України під час зустрічі говорив президент США Дональд Трамп, підкреслив Володимир Зеленський. Про це повідомляє Офіс Президента України.

Цікаво: Володимир Зеленський виступив у Мюнхені: відео та головні тези

Я сказав йому, що ми боремося з корупцією щодня. Але, будь ласка, припиніть говорити, що Україна є корумпованою країною. Тому що відсьогодні це вже неправда,

– заявив президент України.

Глава держави запевнив, що сьогодні влада намагається змінити негативний імідж України, яку увесь час вважали корумпованою.

"Гляньте на нашу команду – там є різні люди. Що ми вкрали? Всі гроші, які я маю, я заробив своїм талантом. У нас тепер нова команда, і ніхто з нас нічого не вкрав в уряду, у платників податків. Ми сплачували податки", – заявив Володимир Зеленський.

Про що ще Володимир Зеленський говорив у Мюнхені?Розповідав Зеленський і про відносини зі США. Він заявив, що хоче, аби взаємини України і Сполучених Штатів розпочалися з "чистого аркуша", але тут "м'яч на полі Трампа".



Окремо президент говорив і про війну на Донбасі. Зокрема, запропонував відмовитися від терміну "війна в Україні", натомість називаючи її "війною в Європі". Водночас він констатував, що досягти повного режиму тиші, домовленого у Парижі, так і не вдалося.