Уже во второй раз: премьер Италии снова подаст в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте снова подаст в отставку. Это произойдет во вторник, 26 января, утром.
Источник: пресс-служба правительства Италии
Заседание назначили в 9 утра. Именно на нем Конте объявит о своем решении.
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После этого он отправится в Квиринальский дворец в резиденцию президента, сообщит о своем намерении и уйдет в отставку.
Почему Конте уходит в отставку
Конте планировал объявить об отставке для того, чтобы позже сформировать новое правительство. Так он сможет полагаться на широкое большинство.
Моя цель – найти соглашение, которое предоставляет понятную политическую перспективу правительству до конца срока,
– отметил Конте.
Проблемы Конте вызвали решение партии Viva Italia бывшего премьер-министра Маттео Ренци выйти из руководящей коалиции.
Кто такой Маттео Ренци?Это итальянский политик, премьер-министр Италии в 2014 – 2016 годах. Также он был мэром Флоренции с 2009 года и лидером Демократической партии с 2013 года. В 2004 – 2009 годах занимал пост президента провинции Флоренция.
Преодолеть потрясение
Ранее Ренци и Конте не смогли договориться, как лучше всего использовать деньги Европейского Союза, которые отправляются в Италию. Это делают для того, чтобы помочь ей преодолеть экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса.
Во вторник, 26 января, вечером Ренци должен встретиться с парламентскими группами, чтобы обсудить дальнейшие действия.
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