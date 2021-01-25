Премьер-министр Италии Джузеппе Конте снова подаст в отставку. Это произойдет во вторник, 26 января, утром.

Источник: пресс-служба правительства Италии

Заседание назначили в 9 утра. Именно на нем Конте объявит о своем решении.

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После этого он отправится в Квиринальский дворец в резиденцию президента, сообщит о своем намерении и уйдет в отставку.

Почему Конте уходит в отставку

Конте планировал объявить об отставке для того, чтобы позже сформировать новое правительство. Так он сможет полагаться на широкое большинство.

Моя цель – найти соглашение, которое предоставляет понятную политическую перспективу правительству до конца срока,

– отметил Конте.

Проблемы Конте вызвали решение партии Viva Italia бывшего премьер-министра Маттео Ренци выйти из руководящей коалиции.

Кто такой Маттео Ренци? Это итальянский политик, премьер-министр Италии в 2014 – 2016 годах. Также он был мэром Флоренции с 2009 года и лидером Демократической партии с 2013 года. В 2004 – 2009 годах занимал пост президента провинции Флоренция.

Преодолеть потрясение

Ранее Ренци и Конте не смогли договориться, как лучше всего использовать деньги Европейского Союза, которые отправляются в Италию. Это делают для того, чтобы помочь ей преодолеть экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса.

Во вторник, 26 января, вечером Ренци должен встретиться с парламентскими группами, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Отметим! Если предложения по обновлению состава правительства не получат поддержки парламента, это будет означать неизбежные досрочные выборы в середине года.

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