Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте знову подасть у відставку. Це станеться у вівторок, 26 січня, зранку.

Джерело: Пресслужба уряду Італії

Засідання призначили о 9 ранку. Саме на ньому Конте оголосить про своє рішення.

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Після цього він відправиться до Квіринальського палацу в резиденцію президента, повідомить про свій намір та піде у відставку.

Чому Конте іде у відставку

Конте планував оголосити про відставку задля того, щоб пізніше сформувати новий уряд. Так він зможе покладатися на широку більшість.

Моя мета – знайти угоду, яке надає зрозумілу політичну перспективу уряду до кінця терміну,

– зазначив Конте.

Проблеми Конте викликали рішення партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці вийти з керівноїї коаліції.

Хто такий Маттео Ренці? Це італійський політик, прем'єр-міністр Італії у 2014 – 2016 роках. Також він був мером Флоренції з 2009 року і лідером Демократичної партії з 2013 року. У 2004 – 2009 обіймав посаду президента провінції Флоренція.

Подолати потрясіння

Раніше Ренці і Конте не змогли домовитися, як найкраще використовувати гроші Європейського Союзу, які відправляються в Італію. Це роблять для того, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.

У вівторок, 26 січня, ввечері Ренці має зустрітись із парламентськими групами, щоб обговорити подальші дії.

Відзначимо! Якщо пропозиції щодо оновлення складу уряду не отримають підтримки парламенту, це означатиме неминучі дострокові вибори всередині року.

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