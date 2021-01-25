Вже вдруге: прем'єр Італії знову подасть у відставку
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте знову подасть у відставку. Це станеться у вівторок, 26 січня, зранку.
Джерело: Пресслужба уряду Італії
Засідання призначили о 9 ранку. Саме на ньому Конте оголосить про своє рішення.
Зверніть увагу У Ломбардії тривав помилково посилений карантин: подробиці
Після цього він відправиться до Квіринальського палацу в резиденцію президента, повідомить про свій намір та піде у відставку.
Чому Конте іде у відставку
Конте планував оголосити про відставку задля того, щоб пізніше сформувати новий уряд. Так він зможе покладатися на широку більшість.
Моя мета – знайти угоду, яке надає зрозумілу політичну перспективу уряду до кінця терміну,
– зазначив Конте.
Проблеми Конте викликали рішення партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці вийти з керівноїї коаліції.
Хто такий Маттео Ренці?Це італійський політик, прем'єр-міністр Італії у 2014 – 2016 роках. Також він був мером Флоренції з 2009 року і лідером Демократичної партії з 2013 року. У 2004 – 2009 обіймав посаду президента провінції Флоренція.
Подолати потрясіння
Раніше Ренці і Конте не змогли домовитися, як найкраще використовувати гроші Європейського Союзу, які відправляються в Італію. Це роблять для того, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.
У вівторок, 26 січня, ввечері Ренці має зустрітись із парламентськими групами, щоб обговорити подальші дії.
Більше новин Італії читайте за посиланням.
Поділитися новиною