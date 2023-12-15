Премьер-министр Бельгии Александер де Кро предложил Орбану "держать рот закрытым" после принятия исторического решения об открытии переговоров о вступлении. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко.
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Не стоит выступать против
Алексадер де Кроо сказал, что если ты согласился с решением, которое 27 государств-членов согласовали, то не стоит говорить, что есть другое мнение.
Или если ты часть решения, ты соглашаешься с ним, или после всего ты просто должен держать рот закрытым.
– сказал премьер-министр Бельгии.
После этого он отметил, что ему не стоило этого говорить.
Орбан избрал Россию, а не свободу
Помимо Александра Кроо относительно позиции венгерского лидера высказался также член Европейского парламента от Бельгии и ее бывший премьер-министр Ги Верхофстадт. Он заявил, что венгерский премьер предпочел Россию свободу.
"Орбан покинул комнату, когда европейская мечта Украины была поддержана лидерами ЕС... Хотя он всегда более чем рад быть в одной комнате с Путиным", – говорится в сообщении.
Верхофстадт также написал, что дух 1956, когда вспыхнуло антисоветское восстание, навсегда покинул Венгрию.
Шольц предложил Орбану выпить кофе вне комнаты
- Во время голосования за историческое решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз Виктор Орбан покинул комнату. Издание Politico рассказало, что это был один из политических трюков Шольца, который предложил венгерскому лидеру выпить кофе вне комнаты, где проходило голосование.
- После того, как двое мужчин поговорили в кулуарах, Орбан покинул зал. Именно благодаря этому ЕС смог принять историческое решение после нескольких дней неопределенности из-за невероятной оппозиции премьер-министра Венгрии.
- Эта стратегия, описанная тремя чиновниками, осведомленными о событиях, вызвала удивление в Брюсселе и за его пределами. Мнение о том, что лидер ЕС должен был покинуть зал, чтобы достичь единодушия, очень необычно. На самом деле официальные лица и дипломаты ЕС на саммите в четверг затруднились сказать, применялся ли такой шаг раньше.