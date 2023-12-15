Премьер-министр Бельгии Александер де Кро предложил Орбану "держать рот закрытым" после принятия исторического решения об открытии переговоров о вступлении. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко.

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Не стоит выступать против

Алексадер де Кроо сказал, что если ты согласился с решением, которое 27 государств-членов согласовали, то не стоит говорить, что есть другое мнение.

Или если ты часть решения, ты соглашаешься с ним, или после всего ты просто должен держать рот закрытым.

– сказал премьер-министр Бельгии.

После этого он отметил, что ему не стоило этого говорить.

Орбан избрал Россию, а не свободу

Помимо Александра Кроо относительно позиции венгерского лидера высказался также член Европейского парламента от Бельгии и ее бывший премьер-министр Ги Верхофстадт. Он заявил, что венгерский премьер предпочел Россию свободу.

"Орбан покинул комнату, когда европейская мечта Украины была поддержана лидерами ЕС... Хотя он всегда более чем рад быть в одной комнате с Путиным", – говорится в сообщении.

Верхофстадт также написал, что дух 1956, когда вспыхнуло антисоветское восстание, навсегда покинул Венгрию.

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