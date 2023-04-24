Кая Каллас вместе с Владимиром Зеленским подписали общую декларацию о дальнейшей поддержке Украины. Об этом пишет 24 Канал.

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Премьер Эстонии приехала в Житомир

Это первый заграничный визит Каи Каллас после повторного назначения на должность эстонского главы правительства.

Премьер-министр Эстонии начала свою речь на украинском. "Уважаемый народ Украины, уважаемые журналисты, дорогие друзья", – сказала она.

Зеленский поблагодарил Эстонию за помощь

Глава государства выразил благодарность Эстонии за принципиальность в вопросе усиления санкций за агрессию России и в вопросе привлечения к ответственному государству-террористу за совершенное в Украине.

За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-эстонского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины Президент наградил Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени.

Для меня честь сегодня вручить вам от имени всех украинцев специальную награду – это орден Ярослава Мудрого. Спасибо за то, что новая история Европы Украина и ваш народ, ваше государство – мы создаем это вместе,

– сказал Зеленский.

Со своей стороны Кая Каллас поблагодарила Главу государства и весь украинский народ за признание. Она отметила, что ее первый зарубежный визит на пост главы эстонского правительства именно в Украину символизирует поддержку Эстонией украинского народа.

Военная поддержка

Руководитель правительства Эстонии акцентировала, что помощь вооружениям, боеприпасам и обучение украинских военных должны продолжаться в достаточных масштабах, чтобы Украина победила в этой войне.

"Именно поэтому я предложила Европейскому Союзу совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины, чтобы отправить их напрямую. Решение было принято в марте, и сейчас нам нужно убедиться, что оно будет должным образом исполнено", – добавила Кая Каллас.

Премьер-министр отметила, что на прошлой неделе эстонское правительство приняло решение отправить артиллерийские снаряды в Украину, и выразила надежду, что в скором времени это сделают и другие страны ЕС.

Необходимо привлечь к ответственности лидеров России

Также Кая Каллас высказалась в отношении ордера на арест президента России Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом. Она подчеркнула, что этого недостаточно, необходимо делать все, чтобы российский диктатор и другие политические лидеры Кремля были наказаны за совершенное.

Я активно выступлю за международный трибунал, в очень четком формате, который позволит привлечь к ответственности лидеров России тех, кто принял решение атаковать Украину,

– добавила она.