Чиновники Европейского Союза согласились выделить на вооружение для Украины около миллиарда евро, ведь отдают себе отчет, что снаряды крайне нужны нашей армии для эффективного контрнаступления. Собственно, Эстония отправит Украине 155-миллиметровые боеприпасы.
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В пакете помощи не только снаряды
Отметим, что вместе со снарядами для артиллерии в Таллине согласились предоставить Вооруженным Силам приборы ночного видения и боеприпасы для стрелкового оружия.
Эти снаряды являются вкладом Эстонии в инициированное ею соглашение Европейского Союза о совместном отправлении миллиона снарядов в Украину,
– написало одно из эстонских СМИ.
Кроме того, в материале привели слова министра обороны Эстонии Анно Певкура, констатировавшего, что 21 апреля он в немецком городе Рамштайне встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Это мероприятие будет, в частности, посвящено обсуждению оружия, которое ЕС и США могут потенциально предоставить нашему государству.
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Европа не может договориться
- Следует добавить к этой теме, что пока в ЕС продолжаются определенные споры относительно того, компании каких стран должны выполнять заказы по изготовлению вооружения для наших военных.
- Однако очевидно, что это временные неурядицы и западные политики вскоре придут к согласию. Нельзя еще раз не подчеркнуть, что снаряды очень нужны для ВСУ. Европейские должностные лица должны это осознавать.
- Аналитики пишут, что Украина ежемесячно использует от 60 до 210 тысяч артиллерийских снарядов, а Россия – от 600 тысяч до 1,8 миллиона ежемесячно.
- Из этого понятно, что силы – не равны. Однако вместе с тем на украинских военных западные партнеры возлагают немало надежд относительно потенциального контрнаступления.