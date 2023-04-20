Чиновники Европейского Союза согласились выделить на вооружение для Украины около миллиарда евро, ведь отдают себе отчет, что снаряды крайне нужны нашей армии для эффективного контрнаступления. Собственно, Эстония отправит Украине 155-миллиметровые боеприпасы.

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В пакете помощи не только снаряды

Отметим, что вместе со снарядами для артиллерии в Таллине согласились предоставить Вооруженным Силам приборы ночного видения и боеприпасы для стрелкового оружия.

Эти снаряды являются вкладом Эстонии в инициированное ею соглашение Европейского Союза о совместном отправлении миллиона снарядов в Украину,

– написало одно из эстонских СМИ.

Кроме того, в материале привели слова министра обороны Эстонии Анно Певкура, констатировавшего, что 21 апреля он в немецком городе Рамштайне встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Это мероприятие будет, в частности, посвящено обсуждению оружия, которое ЕС и США могут потенциально предоставить нашему государству.

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Европа не может договориться