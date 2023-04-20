Чиновники Європейського Союзу погодилися виділити на озброєння для України близько мільярда євро, адже усвідомлюють, що снаряди вкрай потрібні нашій армії для ефективного контрнаступу. Власне, Естонія відправить Україні 155-міліметрові боєприпаси.

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У пакеті допомоги не лише снаряди

Зазначимо, що разом зі снарядами для артилерії у Талліні погодилися надати Збройним Силам прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.

Ці снаряди є внеском Естонії в ініційовану нею угоду Європейського Союзу про спільне відправлення мільйона снарядів в Україну,

– написало одне з естонських ЗМІ.

Окрім того, у матеріалі навели слова міністра оборони Естонії Ганно Певкура, який констатував, що 21 квітня він у німецькому місті Рамштайні зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Цей захід буде, зокрема, присвячений обговоренню зброї, яку ЄС та США можуть потенційно надати нашій державі.

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Європа не може домовитись