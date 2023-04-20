Чиновники Європейського Союзу погодилися виділити на озброєння для України близько мільярда євро, адже усвідомлюють, що снаряди вкрай потрібні нашій армії для ефективного контрнаступу. Власне, Естонія відправить Україні 155-міліметрові боєприпаси.
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У пакеті допомоги не лише снаряди
Зазначимо, що разом зі снарядами для артилерії у Талліні погодилися надати Збройним Силам прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.
Ці снаряди є внеском Естонії в ініційовану нею угоду Європейського Союзу про спільне відправлення мільйона снарядів в Україну,
– написало одне з естонських ЗМІ.
Окрім того, у матеріалі навели слова міністра оборони Естонії Ганно Певкура, який констатував, що 21 квітня він у німецькому місті Рамштайні зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Цей захід буде, зокрема, присвячений обговоренню зброї, яку ЄС та США можуть потенційно надати нашій державі.
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Європа не може домовитись
- Варто додати до цієї теми, що поки в ЄС тривають певні суперечки стосовно того, компанії яких країн мають виконувати замовлення щодо виготовлення озброєння для наших військових.
- Однак, очевидно, що це тимчасові негаразди та західні політики невдовзі дійдуть згоди. Не можна ще раз не наголосити, що снаряди дуже потрібні для ЗСУ. Європейські посадовці мають це усвідомлювати.
- Аналітики пишуть, що Україна щомісяця використовує від 60 до 210 тисяч артилерійських снарядів, а Росія – від 600 тисяч до 1,8 мільйона щомісяця.
- З цього зрозуміло, що сили – не рівні. Однак разом з тим на українських військових західні партнери покладають чимало надій щодо потенційного контрнаступу.