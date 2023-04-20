Трое дипломатов, знакомых с ситуацией, рассказали, что Франция и Польша устроили спор 19 апреля, когда послы стран ЕС не смогли урегулировать спор о совместных контрактах ЕС на закупку боеприпасов для Украины.

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Франция хочет покупать боеприпасы в пределах ЕС

Послы ЕС пытались решить, как ввести план совместной закупки боеприпасов для Украины. Хотя лидеры ЕС одобрили общую схему и выделили средства, с тех пор страны Евросоюза столкнулись с разногласиями по поводу того, как потратить 1 миллиард евро, зарезервированный для совместных контрактов.

Сообщается, что разногласия привели к тому, насколько следует ограничить контракты производителями из ЕС и включать ли в программу компании из таких стран, как США и Великобритания.

Франция выступает за то, чтобы деньги оставались в пределах Евросоюза, чем раздражает некоторых ее коллег из ЕС.

По словам трех дипломатов, на встрече представителей Евросоюза посол Франции в ЕС обвинил своего польского коллегу в том, что тот в прессе обвиняет Париж в препятствии достижению окончательного соглашения.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Евросоюз мог бы покупать боеприпасы за пределами блока. В качестве примера он привел Израиль и Южную Корею.

Французский чиновник, по словам дипломатов, подчеркнул, что Париж просто прагматичен, и отметил, что страны ЕС уже согласились потратить 1 миллиард евро на возмещение за переданные Украине боеприпасы.

Польский чиновник возразил, заявив, что Франция только усложняет текущие переговоры.

Швеция предложила обновленный текст договоренности

В дело вмешалась председательствующая в Совете ЕС Швеция. Шведские чиновники предложили обновленный текст договоренности, который пытался удовлетворить обе стороны.

Компромиссный документ ограничил будущие контракты "экономическими операторами, созданными в ЕС и Норвегии", но включил строку о том, что директива не должна создавать прецедент.

Некоторые дипломаты считали, что новый текст слишком благосклонен к позиции Франции. Другие сетовали, что он открывает новые вопросы о том, какие компании или субподрядчики должны быть вовлечены в контракты.

Чиновники ЕС не смогли достичь никаких договоренностей. Переговоры, вероятно, продолжат на следующей неделе. Это означает, что у министров иностранных дел ЕС не будет согласованного соглашения для обсуждения на встрече 24 апреля в Люксембурге.

Совет ЕС согласовал выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины