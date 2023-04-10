С начала войны в Украине гигантские работы и высокотехнологичные нагреватели на одном из крупнейших в Европе заводов производства боеприпасов работают круглосуточно, чтобы изготовить 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которых так не хватает Украине. Если все пойдет по плану, к 2028 году компания Nammo будет выпускать до 200 тысяч снарядов в год или в 20 раз больше, чем в довоенный период.

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Европе придется пройти "более длинный путь", чем США

Но даже так это будет недостаточно быстро и мало для украинских военных, которые говорят, что им нужно в среднем 250 тысяч 155-миллиметровых снарядов ежемесячно, чтобы отразить атаки России.

На самом деле совокупная мощность всех 11 заводов, производящих снаряды в Европе, все равно не сможет удовлетворить отчаянные потребности Украины,

– пишет New York Times.

Эта проблема ощутима во всех странах НАТО, которые спустя более трех десятилетий после окончания Холодной войны сократили оборонные расходы до минимума, тратя больше на социальную защиту населения.

И сейчас, когда США даже пытаются удовлетворить спрос на системы вооружений, чиновники и аналитики все чаще задаются вопросом, сможет ли Европа расширить производство в своем сокращенном военно-промышленном секторе настолько, чтобы оказать Украине необходимую ей помощь.

Ответ, похоже, отрицательный, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Союзники по НАТО надеются удовлетворить срочные потребности Украины благодаря запасам у себя дома, пока они наращивают производство.

Сейчас это война за промышленную мощность как для помощи украинцам, так и для восстановления запасов. Я думаю, что мы должны были понимать это раньше и действовать раньше, но мы там, где мы есть,

– заявил исполнительный директор Nammo Мортен Брандтцег.

Брандтцаег сказал, что Европе придется пройти "более длинный путь", чтобы восстановить оборонную свою промышленность, чем США, которые он назвал "менее протекционистскими" и "с более долгосрочным видением рынка".

Европейский успех будет зависеть от компании Nammo

В прошлом месяце ЕС согласился потратить до 2,14 миллиарда долларов на помощь в поставке миллиона 155-миллиметровых снарядов Украине на протяжении 12 месяцев.

Это уровень, которого США с их более мощными запасами и отлаженными системами финансирования уже достигли. Но Европе придется приложить усилия, чтобы прийти к нему.

"Вполне возможно, что мы не сможем этого добиться", – сказал Габриэлиус Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы.

Как пишет New York Times, европейский успех будет в значительной степени зависеть от компании Nammo, одного из крупнейших производителей снарядов на континенте.

Nammo совместно принадлежит норвежскому правительству и оборонной компании, мажоритарным владельцем которой является Финляндия. Она производит и хранит боеприпасы в 9 европейских странах и США и стремится расширять свою деятельность на обоих континентах.

Но ее руководители часто сталкиваются с тем, что их планам мешает нежелание многих стран брать на себя обязательства по значительному увеличению оборонных расходов.

Нужны срочные решения от стран, чтобы быть готовыми финансировать этот огромный промышленный потенциал,

– сказал Брандтцаег, отметив, что это "невозможно" без долгосрочных контрактов.

Особенно это касается 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, расходы по которым страны Европы сократили в первую очередь после холодной войны.

Норвегия, например, не заказывала ни одного снаряда у Nammo с начала 1990-х годов. Теперь страна шагнула вперед, заказав, по оценкам представителей отрасли, 35 тысяч 155-миллиметровых снарядов на общую сумму 408 миллионов долларов.

Представители Nammo, которые по соображениям безопасности и конкуренции не разглашают текущие объемы производства 155-миллиметровых снарядов, говорят, что до войны компания выпускала их несколько десятков тысяч.

Однако, по словам Брандтцаега, его компании понадобится минимум три года, чтобы выполнить еще обсуждаемый норвежский заказ, за который правительство еще не заплатило.

Nammo не хватает ресурсов

Nammo годами продавала стабильные, но скромные объемы боеприпасов военным в Северной Европе и США. Но как и другим оборонным подрядчикам, после начала войны в Украине ей катастрофически не хватает ресурсов, необходимых для удовлетворения взрывного спроса на боеприпасы.

За последний год компания закупала больше металлов, горючего и других материалов для наращивания производства снарядов. Но для их производства требуется больше роботов и других производственных машин.

Первая партия такой техники будет доставлена на завод Raufoss в июне после того, как в мае для их размещения подготовят площади. К тому времени темпы производства будут оставаться "приблизительно нормальными", – сказал Джон Арне Борресен, управляющий линией сборки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на Raufoss.

Nammo строит новый, более крупный завод для производства 155-миллиметровых снарядов, но он будет завершен только в конце 2024 года. Но даже тогда, по словам Борресена, для обслуживания машин понадобится больше рабочих.

А нанять людей с инженерным образованием или другими навыками, необходимыми для наблюдения за сборкой высокотехнологичных вооружений, – это сложная задача.

TikTok стал новым вызовом для Nammo

Nammo также сталкивается с более новым вызовом для своего будущего производства: потенциальная конкуренция с TikTok за доступную энергию на юге Норвегии после того, как популярное приложение для обмена видео переедет в соседнее хранилище данных в конце ноября.

Прошлым летом правительство Норвегии одобрило заявку TikTok на получение электроэнергии для дата-центра, который, как ожидается, создаст тысячи рабочих мест. Но это разозлило Брандтцаэга, который заявил, что распределение государственной энергии рискует "поставить видео с котами выше неотложных оборонных проектов".

Свейн Атле Хагасет, исполнительный директор компании Green Mountain Data Centers, сдающей объект в аренду TikTok, отрицает, что это представляет угрозу для Nammo, утверждая, что в регионе сейчас избыток энергии.

Доминик Гилле, исполнительный вице-президент французской компании Nexter, сказал, что его компания увеличила рабочий день своих сотрудников до трех смен с одной, чтобы не отставать от спроса в военное время.

Nexter также производит 155-миллиметровые противотанковые и противовоздушные боеприпасы. Но компании требуются запчасти и материалы, если она хочет удвоить свое производство. Это привело Гилле в Nammo на прошлой неделе, чтобы получить некоторую помощь от конкурента.

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