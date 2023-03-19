По словам чиновников и производителей, дефицит пороха, пластических взрывчатых веществ и тротила привел к тому, что промышленность не в состоянии быстро выполнить ожидаемые заказы ЕС для Украины. Причем вопрос финансов не играет никакой роли для преодоления дефицита.

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Европа имеет ограниченные запасы взрывчатых веществ

"Фундаментальная проблема состоит в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии производить военную продукцию в больших масштабах", – сказал один немецкий чиновник.

Йиржи Гинек, глава Ассоциации оборонной и безопасности промышленности Чешской Республики подчеркнул, что очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов без сырья.

Очень трудно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых, крупнокалиберных, за короткое время. Построить новый артиллерийский завод очень просто, но как производить больше артиллерийских снарядов без сырья,

– сказал Йиржи Гинек.

Представители оборонной промышленности говорят, что у Европы есть ограниченные запасы взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, необходимые для производства снарядов.

"Невозможно за короткое время увеличить производство нитроцеллюлозы… В Европе нет важных производителей сырья, которое нам нужно. Если я хочу увеличить производство пороха, мне нужно, пожалуй, три года", – сказал Гинек.

Компания Explosia, чешский государственный производитель, являющийся одним из крупнейших в Европе поставщиков взрывчатых веществ на заводы по производству боеприпасов, сообщила, что ее производство ракетных топлив, используемых в 155-мм артиллерии, "работает на полную мощность". Так отметили, что производство не будет увеличено к 2026 году.

На этой неделе правительство Румынии заявило, что ведет переговоры с американскими и южнокорейскими компаниями о строительстве порохового завода в стране.

Fábrica Municiones de Granada (FMG), один из двух испанских производителей 155-мм артиллерии, работает на полную мощность с октября прошлого года, производя снаряды для торговой компании, продающей их Украине.

Однако гендиректор FMG Антонио Каро сказал, что расширение производства заняло 4 – 5 месяцев из-за трудностей с получением основных материалов и компонентов.

Стоимость снарядов выросла на 20%

По его словам, стоимость основных материалов удвоилась, а в некоторых случаях утроилась. Такой рост и всплеск спроса привели к повышению цен на боеприпасы, хотя этот рост был менее заметен.

Он рассказал, что типичный снаряд сегодня стоит 850 евро, что примерно на 20% больше, чем до российского вторжения.

FMG, принадлежащий словацкой группе MSM, не планирует увеличивать мощности. MSM также производит 155-мм снаряды в Словакии и заявила, что планирует построить новый производственный цех для увеличения производства артиллерийских снарядов, но отказалась назвать сроки.

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