Как сообщает издание Delfi, глава латвийского правительства сделал соответствующее заявление во время общения с журналистами в Брюсселе.

Какой способ помощи Украине предложил Андрис Кулбергс?

Он подчеркнул, что финансовая поддержка Украины остается крайне необходимой для всей Европы, несмотря на сопутствующие расходы.

Политик подчеркнул необходимость дальнейшего ужесточения санкций против России и призвал общество меньше сосредотачиваться на собственном повседневном комфорте. По его убеждению, даже минимальные сбережения каждого гражданина складываются в мощную помощь.

Европейцы должны выпивать на одно пиво меньше в год. Мы можем себе это позволить. Украина сейчас нуждается в этих деньгах. Это одно пиво – всего лишь расход, но для Украины это цена жизни. Если мы будем пить меньше, там спасут жизни. Все так просто,

– подчеркнул Андрис Кулбергс.

Медицинская помощь и генераторы для регионов

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, в начале октября правительство Латвии одобрило отправку в Украину гуманитарного груза для системы здравоохранения.

Пакет включал автомобили скорой помощи, а также оборудование для оказания неотложной помощи и ухода за больными.

Кроме того, Министерство экономики Латвии направило остаток выделенных средств на приобретение дополнительных 12 дизельных генераторов для нужд Черниговской области.