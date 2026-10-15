Як повідомляє видання Delfi, глава латвійського уряду зробив відповідну заяву під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

Який спосіб допомоги Україні запропонував Андріс Кулбергс?

Він наголосив, що фінансова підтримка України залишається критичною необхідністю для всієї Європи, попри супутні витрати.

Політик підкреслив потребу в подальшому посиленні санкцій проти Росії та закликав суспільство менше фокусуватися на власному щоденному комфорті. На його переконання, навіть мінімальні заощадження кожного громадянина формують потужну допомогу.

Європейці повинні випивати на одне пиво менше на рік. Ми можемо собі це дозволити. Україна зараз потребує цих грошей. Це одне пиво – лише витрата, але для України це ціна життя. Якщо ми будемо пити менше, там врятують життя. Все так просто,

– підкреслив Андріс Кулбергс.

Медична допомога та генератори для регіонів

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, на початку жовтня уряд Латвії схвалив надсилання в Україну гуманітарного вантажу для системи охорони здоров'я.

Пакет включав автомобілі швидкої допомоги, а також обладнання для надання невідкладної допомоги та догляду за хворими.

Крім того, Міністерство економіки Латвії спрямувало залишок виділених коштів на придбання додаткових 12 дизельних генераторів для потреб Чернігівської області.