Публичная дискуссия вокруг законопроекта о детенизации производства агропродукции (№3131) набирает обороты. Крупнейшие аграрные ассоциации и их члены – сельхозпроизводители – призвали Раду безотлагательно вынести проект на голосование.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль назвал документ "преждевременным", анонсировал соответствующее обращение к ВРУ и скрыто вместил в 40-секундную речь все фейки и манипуляции относительно законопроекта, тиражируемые в СМИ.

8 июля заседание Кабмина Денис Шмыгаль начал с того, что назвал з.п. 3131 законом "об увеличении налогов на гектар земли", а через несколько секунд – законом об аренде.

"Эта идея на сегодняшний день, я считаю, преждевременна. В условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, увеличивать арендную плату – это, наверное, не совсем корректно", – сказал премьер. Он добавил, что намерен обратиться к депутатам через профильное министерство и комитет ВРУ с призывом не выносить законопроект на голосование.

Шмыгаль поспешил сделать заявление, не разобравшись в вопросе. Ведь ни об увеличении налогов, ни об увеличении аренды в самом законопроекте нет ни слова. Вопреки "Измене", что разгоняется в СМИ, поставленное налоговое обязательство – это не новый налог. Это механизм для того, чтобы заставить тех, кто уклоняется, платить уже существующие налоги. Все, кто сегодня работает "в белую", уже платят этот налог, никаких дополнительных расходов нести им не придется. Закон никак не скажется на тех, кто работает легально.

К манипуляции прибегнул и один из предшественников Шмыгаля – Владимир Гройсман. Законопроект он тоже, судя по всему, не открывал. Вместо этого вспомнил затертые до дыр страшилки. "Заставит (законопроект – ред.) селян продать свои участки большим латифундистам. И я не удивлюсь, если потом украинскую землю приберут в руки иностранные владельцы", – написал в Facebook.

О том, чтобы земля не ушла в чужие руки, Гройсман беспокоился и во время премьерства. Поэтому расставил своих людей во главе Министерства АПК и Госгеокадастра – коррупционной кормушки всего Кабмина. Зачем реформировать то, что приносит деньги? Гройсман давно в отставке, но его "бизнес-план", похоже, до сих пор живет.

Шмыгаль, который долго хранил молчание относительно многих актуальных агровопросов, внезапно проникся проблемами фермеров. Напрашивается логический вывод: нынешний премьер-министр давно понял коррупционные схемы предыдущего коллеги – Гройсмана – и возглавил их. Когда все работают "в белую", зарабатывать на коррупции сложнее. Теневой рынок земли – большая кормушка, которая, похоже, переходит по наследству вместе с должностью премьер-министра.

Когда премьер выступает против детенизации в АПК вопреки позиции самих производителей и значительных дыр в госбюджете в 300 млрд грн или 7,5% ВВП, актуализируется вопрос не только о профессиональной компетенции главы Кабмина, но и о том, в чьих интересах он работает на самом деле.