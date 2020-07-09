Публічна дискусія навколо законопроєкту про детінізацію виробництва агропродукції (№3131) набирає обертів. Найбільші аграрні асоціації та їх члени – сільгоспвиробники – закликали Раду невідкладно винести проєкт на голосування.

У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав документ "передчасним", анонсував відповідне звернення до ВРУ і приховано умістив в 40-секундну промову всі фейки і маніпуляції щодо законопроєкту, тиражовані в ЗМІ.

8 липня засідання Кабміну Денис Шмигаль почав з того, що назвав з.п. 3131 законом "про збільшення податків на гектар землі", а через кілька секунд – законом про оренду.

"Ця ідея на сьогоднішній день, я вважаю, передчасна. В умовах кризи, в умовах коли фермери просять підтримки від держави, збільшувати орендну плату – це, напевно, не зовсім коректно", – сказав прем'єр. Він додав, що має намір звернутися до депутатів через профільне міністерство і комітет ВРУ з закликом не виносити законопроєкт на голосування.

Шмигаль поспішив зробити заяву, не розібравшись в питанні. Адже ні про збільшення податків, ні про збільшення оренди в самому законопроєкті нема жодного слова. Всупереч "Зраді", що розганяється в ЗМІ, поставлене податкове зобов'язання – це не новий податок. Це механізм для того, щоб примусити тих, хто ухиляється, платити вже існуючі податки. Всі, хто сьогодні працює "в білу", вже платять цей податок, ніяких додаткових витрат нести їм не доведеться. Закон ніяк не позначиться на тих, хто працює легально.

У маніпуляції подався і один з попередників Шмигаля – Володимир Гройсман. Законопроєкт він теж, судячи з усього, не відкривав. Замість цього згадав затерті до дірок страшилки. "Змусить (законопроєкт – ред.) селян продати свої ділянки великим латифундистам. І я не здивуюся, коли потім українську землю приберуть до рук іноземні власники", – написав у Facebook.

Про те, щоб земля не пішла в чужі руки, Гройсман турбувався і під час прем'єрства. Тому розставив своїх людей на чолі Міністерства АПК і Держгеокадастру – корупційної годівниці всього Кабміну. Навіщо реформувати те, що приносить гроші? Гройсман давно у відставці, але його "бізнес-план", схоже, досі живе.

Шмигаль, який довго зберігав мовчання щодо багатьох актуальних агропитань, раптово перейнявся проблемами фермерів. Напрошується логічний висновок: нинішній прем'єр-міністр давно зрозумів корупційні схеми попереднього колеги – Гройсмана – і очолив їх. Коли всі працюють "в білу", заробляти на корупції складніше. Тіньовий ринок землі – велика годівниця, яка, схоже, переходить у спадок разом з посадою прем'єр-міністра.

Коли прем'єр виступає проти детінізації в АПК всупереч позиції самих виробників і значних дір в держбюджеті в 300 млрд грн або 7,5% ВВП, актуалізується питання не тільки про професійні компетенції глави Кабміну, а й про те, в чиїх інтересах він працює насправді.