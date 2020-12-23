Молдавский премьер-министр Ион Кику заявил об отставке правительства. Он надеется, что процедурау удастся провести в кратчайшие сроки.

Глава правительства Молдовы Ион Кику 23 декабря заявил, что выступает с предложением об отставке правительства. Об этом сообщает Newsmaker.

Ранее В Молдове вернули статус русскому языку: Додон подписал закон

По его словам, главной целью руководства страны пока является роспуск парламента. А отставка правительства – один из способов достичь этого.

В этих условиях мы обсудили, и я предложил мою отставку и отставку правительства,

– отметил Кику.

Молдавский премьер выразил надежду, что процедуру отставки проведут в кратчайшие сроки. О деталях он пообещал проинформировать после встречи с Майей Санду.

Напомним, правительство Кику сформировали в ноябре 2019 года. Имеющийся его состав будет выполнять свои обязанности пока не назначат новое правительство. Предлагать кандидатуру нового премьера, вероятно, будет новый президент.

Обратите внимание! Ранее Майя Санду заявила, что ее партия "Действие и солидарность" будет инициировать вотум недоверия правительству. К такому шагу обещали прибегнуть, если действующий премьер сам не заявит об отставке.