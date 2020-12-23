Премьер-министр Молдовы сообщил об отставке правительства
Молдавский премьер-министр Ион Кику заявил об отставке правительства. Он надеется, что процедурау удастся провести в кратчайшие сроки.
Глава правительства Молдовы Ион Кику 23 декабря заявил, что выступает с предложением об отставке правительства. Об этом сообщает Newsmaker.
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По его словам, главной целью руководства страны пока является роспуск парламента. А отставка правительства – один из способов достичь этого.
В этих условиях мы обсудили, и я предложил мою отставку и отставку правительства,
– отметил Кику.
Молдавский премьер выразил надежду, что процедуру отставки проведут в кратчайшие сроки. О деталях он пообещал проинформировать после встречи с Майей Санду.
Напомним, правительство Кику сформировали в ноябре 2019 года. Имеющийся его состав будет выполнять свои обязанности пока не назначат новое правительство. Предлагать кандидатуру нового премьера, вероятно, будет новый президент.
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