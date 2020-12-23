Молдовський прем'єр-міністр Іон Кіку заявив про відставку уряду. Він сподівається, що процедуру вдасться провести у найкоротші терміни.

Глава уряду Молдови Іон Кіку 23 грудня заявив, що виступає з пропозицією про відставку уряду. Про це повідомляє Newsmaker.

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За його словами, головною метою керівництва країни наразі є розпуск парламенту. А відставка уряду – один із способів досягти цього.

У цих умовах ми обговорили, і я запропонував мою відставку і відставку уряду,

– зазначив Кіку.

Молдовський прем'єр висловив сподівання, що процедуру відставки проведуть у найкоротші терміни. Про деталі він пообіцяв проінформувати після зустрічі з Майєю Санду.

Нагадаємо, уряд Кіку сформували в листопаді 2019 року. Наявний його склад виконуватиме свої обов'язки поки не призначать новий уряд. Пропонувати кандидатуру нового прем'єра, ймовірно, буде нова президентка.

Зверніть увагу! Раніше Майя Санду заявила, що її партія "Дія та солідарність" ініціюватиме вотум недовіри уряду. До такого кроку обіцяли вдатися, якщо чинний прем'єр сам не заявить про відставку.