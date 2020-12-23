Прем'єр-міністр Молдови повідомив про відставку уряду
Молдовський прем'єр-міністр Іон Кіку заявив про відставку уряду. Він сподівається, що процедуру вдасться провести у найкоротші терміни.
Глава уряду Молдови Іон Кіку 23 грудня заявив, що виступає з пропозицією про відставку уряду. Про це повідомляє Newsmaker.
Раніше У Молдові повернули статус російській мові: Додон підписав закон
За його словами, головною метою керівництва країни наразі є розпуск парламенту. А відставка уряду – один із способів досягти цього.
У цих умовах ми обговорили, і я запропонував мою відставку і відставку уряду,
– зазначив Кіку.
Молдовський прем'єр висловив сподівання, що процедуру відставки проведуть у найкоротші терміни. Про деталі він пообіцяв проінформувати після зустрічі з Майєю Санду.
Нагадаємо, уряд Кіку сформували в листопаді 2019 року. Наявний його склад виконуватиме свої обов'язки поки не призначать новий уряд. Пропонувати кандидатуру нового прем'єра, ймовірно, буде нова президентка.
Поділитися новиною